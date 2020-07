iPhone 12 Pro con 6GB di RAM? Tante informazioni da un nuovo leak

L'iPhone 12 sarà il nuovo device top di gamma di Apple, ma le informazioni attualmente noto provengono prevalentemente da rumor e la situazione è molto nebulosa. Probabilmente il dispositivo debutterà in due diverse versioni, l'iPhone 12 e l'iPhone 12 Pro, ognuna delle quali vanterà a sua volta almeno due modelli. E i più costosi dovrebbero avere in dotazione 6GB di RAM.

Sono queste le informazioni di un recentissimo leak, proveniente dal profilo Twitter @L0vetodream. L'utente ha confermato che i due modelli standard dell'iPhone 12 potranno contare su 4GB di RAM, mentre i modelli dell'iPhone 12 Pro avranno in dotazione 6GB di RAM. Ciò rappresenterebbe un ottimo salto in avanti rispetto alla situazione dello scorso anno, quando iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max avevano in dotazione tutti quanti 4GB di RAM.

Non è l'unica informazione disponibile, ovviamente. Tutti i nuovi iPhone 12 difatti debutteranno con il chip A14 di Apple; chi acquisterà l'iPhone 12 standard potrà scegliere tra un modello con un display da 5.4 pollici e un secondo da 6.1 pollici, mentre l'iPhone 12 Pro verrà "suddiviso" in due versioni da 6.1 e 6.7 pollici. Potete già vedere i primi modellini di queste versioni in un video comparativo.

Vale infine la pena notare come @L0vetodream quest'anno abbia correttamente predetto alcuni annunci di Apple, come il nuovo iPad Pro con Magic Keyboard e il macOS Big Sur. Torneremo sulla questione non appena vi saranno conferme da Apple.

