iPhone 12, i modellini delle tre varianti si mostrano in un video

iPhone 12 sarà il prossimo device top di gamma di Apple: i rumor continuano a rincorrersi in questi mesi, e le informazioni che potremmo dare per buone sono ancora poche; complice l'emergenza sanitaria globale. Ma potrete presto farvi un'idea migliore circa i tre nuovi iPhone che arriveranno in autunno, grazie al video dedicato alle tre varianti che vi proponiamo oggi.

Il video in questione mostra i modellini delle tre varianti dell'iPhone 12, ovvero quelle che avranno in dotazione rispettivamente un display da 5,4 pollici, 6,1 pollici e 6,7 pollici. I nomi attendono ancora conferme (iPhone 12 Pro e Pro Max? iPhone 12 e basta?). Chiaramente il tutto è basato su delle ricosruzioni delle varie versioni previste, cioè sui cosiddetti dummy (versioni non funzionanti e ricostruite sui dettagli noti o presunti tali).

Il video, pubblicato da MacRumors, permette anche di farsi un'idea più precisa circa il comparto fotocamera in dotazione ai nuovi iPhone 12. Le versioni migliori dovrebbero essere in grado di registrare anche video in 4K e 120/240 fps: maggiori dettagli ovviamente arriveranno in seguito, e noi ve li riporteremo tempestivamente.