iPhone 12 Pro registrerà video in 4K a 120/240 fps?

Stando alle informazioni provenienti dal canale YouTube EverythingApple Pro e da Max Weinbach, la società della Mela starebbe pensando ad un potenziamento notevole per uno dei suoi nuovi smartphone di gamma, iPhone 12 Pro. Potrebbe arrivare a registrare video in 4K a 120 o 240 fps.

Le modalità video garantite da alcune delle fotocamere integrate nei prossimi modelli dell'iPhone 12, infatti, sarebbero sufficientemente potenti da raggiungere il 4K, e poi un frame rate tra i 120 e i 240. Comunque queste possibilità dovrebbero approdare solo su iPhone 12 Pro e Pro Max, non sul modello base (iPhone 12 a dirla tutta non avrà neppure il caricabatterie incluso nella confezione).

Winbach sostiene che attualmente Apple stia ancora testando le varie configurazioni e modalità di suddette fotocamere, ma dovrebbe fare in tempo ad implementarle già sugli iPhone che verranno commercializzati entro la fine del 2020: la serie degli iPhone 12, insomma. Ricordiamo che attualmente gli iPhone sono in grado di registrare video in 4K a 60 fps oppure in 1080p a 240 fps: il salto di qualità sarebbe dunque più che notevole.

Vi abbiamo già fornito un articolo dedicato a tutto quello che sappiamo sui nuovi iPhone del 2020, dategli un'occhiata per rimanere aggiornati.