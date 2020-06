Classifica SuperData: League of Legends, FIFA 20 e PUBG i più ricchi di maggio 2020

Secondo la classifica mensile di SuperData League of Legends, FIFA 20 e PUBG sono stati i giochi che hanno guadagnato di più a livello mondiale durante il mese di maggio 2020. I guadagni totali sono di 10,2 miliardi di dollari. Sono scesi del 3% rispetto al mese precedente, che però aveva fatto registrare il record di tutti i tempi di 10,5 miliardi di dollari.

Questa discesa è dovuta al mercato console che si è contratto del 27% a causa di un numero inferiore di uscite di peso. A bilanciare questo crollo è arrivata una crescita del 3% del mercato mobile. Rispetto all'anno precedente, maggio 2020 ha visto il mercato crescere del 14%, col mercato PC che è cresciuto dell'8%, quello mobile del 14% e quello console del 23%.

Tra i giochi che hanno guadagnato di più ci sono League of Legends, Dungeon Fighters Online e CrossfireX su PC. I giocatori di Counter-Strike: Global Offensive sono diminuiti sensibilmente per via dell'uscita di Valorant.

FIFA 20, GTA V e Animal Crossing: New Horizon, invece, sono quelli che hanno guadagnato di più su console. Minecraft Dungeons, la più grande uscita del mese, ha attirato 1,8 milioni di giocatori, ma il suo modello economico non le ha consentito di monetizzare al meglio questo successo.

La versione cinese di PUBG Mobile chiamata Pacekeeper Elite, Honor of Kings e Roblox sono i giochi che hanno guadagnato di più su mobile. Pokemon GO si è fermato al 4° posto grazie ad una crescita del 60% dei guadagni, figlia di un mix tra un'intelligente ristrutturazione del gioco per venire incontro alle esigenze della pandemia e al bel tempo.