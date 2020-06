Hyper Scape è il nuovo battle royale di Ubisoft, secondo un leak: annuncio oggi?

Hyper Scape sarebbe il nuovo battle royale prodotto da Ubisoft, e secondo un leak verrà annunciato oggi con un teaser recante il nome in codice del progetto, Prisma Dimensions.

Stando alla fonte che ha rivelato la notizia, da prendere ovviamente con le pinze, il gioco è stato sviluppato da Ubisoft Montreal, lo studio canadese autore di Rainbow Six: Siege e di Assassin's Creed Valhalla, nonché di tantissimi altri titoli.

Il leak parla di uno sparatutto in prima persona a base multiplayer, molto veloce e frenetico, con un budget da tripla A. L'intenzione della casa francese è dunque quella di competere con il sempre più popolare Apex Legends?

Per il momento non ci sono altri dettagli, al di là di quella che sembrerebbe essere un'immagine del logo di Hyper Scape, catturata non si sa dove. Resta da vedere se nella giornata di oggi assisteremo effettivamente all'annuncio in questione.