Pokémon Café Mix, recensione

Annunciato praticamente a sorpresa nel corso del primo Pokémon Presents e quindi pubblicato appena una settimana dopo per Nintendo Switch, iOS e Android, Pokémon Café Mix è un nuovo puzzle game (quasi) completamente gratuito che rimescola la formula dei match-3, ispirandosi alle dinamiche già proposte in passato da titoli come Pokémon Shuffle e Pokémon Link: Battle! Ad attirare l'attenzione di tutti fan è stato subito lo stile grafico coloratissimo e adorabile che ci ha fatto temere per i suoi contenuti e la sua complessità: abbiamo scoperto, invece, che Pokémon Café Mix è un giochino davvero gradevole, seppur penalizzato da qualche ingenuità importante.

Il bar dei pokémon

Abbiamo giocato Pokémon Café Mix su Switch, nell'unica modalità possibile: quella portatile. Il titolo firmato Genius Sorority, infatti, si controlla soltanto tramite touch screen, perciò è impossibile giocare coi Joy-Con e la console alloggiata nel Dock. Già questo particolare ci fa intuire la sua natura mobile, rimarcata da alcune dinamiche che si incontrano spesso nei giochi per smartphone: le vita extra, per un massimo di cinque, si rigenerano ogni trenta minuti, per esempio, e l'unica valuta in tutto il gioco, le ghiande dorate, si spende in consumabili, tentativi bonus e altri power up totalmente superflui. Noi, infatti, abbiamo completato più di sessanta stage senza mai dover ricorrere a una minima forma di microtransazione: non abbiamo mai comprato una ghianda dorata coi nostri Euro, limitandoci ad accumulare e spendere quelle che elargisce il gioco ogni volta che completiamo uno stage.

Era un sassolino che dovevamo toglierci dalla scarpa subito, sperando di incoraggiare al download chi magari temeva in una trappola mangiasoldi, dato che il gioco è completamente gratuito. C'è da dire che il tempo di ricarica sulle vite può risultare fastidioso se si ha molto tempo da dedicare al gioco, ma Pokémon Café Mix è stato pensato per essere fruito a spizzichi e bocconi, anche perché una volta completati tutti gli stage resta ben poco da fare, se non aspettare gli aggiornamenti e le sfide promessi dallo sviluppatore. Soprattutto i primi stage, quelli introduttivi, si superano velocemente, via via che si imparano le diverse meccaniche del gameplay, ma nel giro di qualche decina di incarichi ci si ritrova ad affrontare brusche impennate nella difficoltà che richiedono qualche riflessione e un pizzico di strategia.