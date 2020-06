Xbox One luglio 2020, i giochi migliori del mese

F1 2020 punta senza dubbio a svolgere il ruolo di piatto forte, del resto parliamo della nuova edizione di un gioco di guida spettacolare e divertente, che Codemasters vuole migliorare ulteriormente. Ci sono poi l'action platform in stile retrò Bloodstained: Curse of the Moon 2 e il remake di Destroy All Humans!

A luglio 2020 assisteremo al grande evento dedicato ai giochi first party in uscita su Xbox Series X, ma i possessori di Xbox One dovranno accontentarsi di una manciata di giochi . Ebbene, quali sono i migliori?

Bloodstained: Curse of the Moon 2

In uscita il 10 luglio

Sequel dell'action platform realizzato come stretch goal per la campagna Kickstarter di Bloodstained: Ritual of the Night, Bloodstained: Curse of the Moon 2 ripropone l'efficace mix di grafica in stile retrò e gameplay rivisitato, proiettandoci ancora una volta all'interno di un'inquietante ambientazione gotica piena di mostri e demoni da combattere per la salvezza del mondo.

Supervisionato da Koji Igarashi, il padre del genere metroidvania, il gioco ci metterà nei panni dello scaltro spadaccino orientale Zangetsu, consentendoci tuttavia di controllare anche svariati altri personaggi che potremo sbloccare nel corso della campagna, tutti dotati di abilità peculiari. Stavolta potremo inoltre affrontare l'esperienza in solitaria o in modalità cooperativa per due giocatori.