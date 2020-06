Hearthstone, Federica "MeaveDonovan" Campana ha vinto il Red Bull: The Br4wl

Sabato 27 giugno 2020 Federica "MeaveDonovan" Campana ha vinto l'agguerritissima finale del Red Bull: The Br4wl, un ambito torneo esport di Hearthstone. MaeveDonovan si conferma in questo modo tra le migliori player di questa disciplina in Italia.

Si è conclusa la seconda edizione del Red Bull: The Br4wl, il torneo italiano dedicato ai player di Hearthstone, il noto videogioco di carte collezionabili firmato Blizzard. I 4 finalisti del torneo: Turna, MaeveDonovan, Swaggermeist e Gabry720, si sono confrontati sfoderando sul board i loro mazzi più performanti e le giocate migliori.

Alla fine di una agguerritissima sequenza di match da affrontare in contemporanea su 3 schermi differenti, è MaeveDonovan a raccogliere il maggior numero di punti e ad aggiudicarsi la vittoria dell'edizione 2020 del torneo, confermandosi una delle migliori giocatrici italiane di questa disciplina.

La finalissima di questa edizione del Red Bull: The Br4wl, per la prima volta in assoluto, si è svolta interamente a casa dei partecipanti. I 4 finalisti hanno infatti ricevuto tutto l'occorrente per realizzare un set scenografico utile per trasformare la propria cameretta in una mini arena esport. Anche il comparto tecnico, per permettere ai giocatori di giocare ad armi pari i diversi match da disputare contro 3 avversari in contemporanea, è stato installato direttamente a domicilio grazie al supporto del team esport Red Bull e dell'Official Partner Predator.

A seguire le varie fasi del torneo, dalle giornate di qualifier alla finalissima, sono stati quasi 70.000 gli utenti unici che si sono collegati sul canale Twitch Red Bull Italia per fare il tifo per il proprio pro-player preferito. Mentre le visualizzazioni totali del torneo hanno superato abbondantemente le 145.000 grazie al supporto di tutti gli appassionati di Hearthstone.

Tiziana Ena - PBU & Marketing Manager Acer Italy - afferma: "Anche quest'anno Predator, il brand di Acer dedicato agli hardcore gamer, continua la partnership con Red Bull Italia. Abbiamo fornito ai finalisti un set up di gioco del tutto eccezionale: i Predator Orion 3000. I potenti desktop sono caratterizzati da linee eleganti e da un'ottima dissipazione del calore, e, abbinati a monitor Predator Serie XB1, sono in grado di offrire un'impressionante qualità delle immagini e una grafica estremamente fluida".