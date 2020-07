Psychonauts 2: Microsoft ha consentito di reinserire i contenuti tagliati nel gioco

Psychonauts 2 avrebbe dovuto subire diversi tagli, in termini di contenuti, a causa delle ristrettezze di budget a cui il progetto sarebbe andato incontro all'interno dell'organizzazione di Double Fine, ma a quanto pare l'acquisizione da parte di Microsoft ha consentito di realizzare il progetto al suo massimo potenziale, reinserendo anche gli elementi che sarebbero stati cancellati.

Su quando Psychonauts 2 arriverà sul mercato domina ancora il mistero, visto che il gioco ha ancora un periodo di uscita previsto per il 2020 ma nessuna data certa, dopo essere stato rimandato più volte, ma è molto probabile che venga mostrato nel corso dell'evento Xbox Game Showcase del 23 luglio, insieme alle altre novità per Xbox Series X.

Si tratta comunque di un gioco multipiattaforma, visto che così era partito dalla campagna di raccolta fondi su Fig nel lontano 2015, dunque arriverà anche su PC, PS4 e Xbox One. Nonostante questo, si tratta a tutti gli effetti di un first party Microsoft a questo punto e come tale ha garantito un supporto economico di notevole entità.

Grazie al supporto arrivato con l'acquisizione di Double Fine entrata a far parte di Xbox Game Studios, anche quei contenuti che dovevano essere eliminati sono stati invece nuovamente inseriti nel gioco. In particolare, sembra si trattasse soprattutto di alcuni boss fight, che invece saranno regolarmente presenti nella versione finale.

Per il resto, la libertà creativa tipica degli sviluppatori di Double Fine è rimasta la stessa: "Le cose sono rimaste praticamente come prima, solo che non abbiamo più il terrore di andare in fallimento in ogni momento", ha affermato Tim Schafer a GamesIndustry.biz. "Con Psychonauts 2, stavamo vedendo arrivare la fine del budget e dunque eravamo pronti a tagliare un po' di cose, avremmo dovuto tagliare i boss fight. Ora siamo in grado di rimetterli al loro posto, anche perché una mancanza del genere si sarebbe potuta notare. Essere in grado di completare il gioco nel modo in cui lo volevamo è una cosa molto importante".

In attesa di una data di uscita, Psychonauts 2 verrà probabilmente mostrato di nuovo il 23 luglio 2020 e sarà lanciato direttamente all'interno di Xbox Game Pass, come tutti i titoli first party Microsoft.