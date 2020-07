Animal Crossing: New Horizons, l'aggiornamento 1.3.1 è disponibile e corregge tanti errori

Nel momento in cui scriviamo Nintendo ha rilasciato da pochissimo un nuovo aggiornamento per Animal Crossing: New Horizons. Potete già metterlo in download su Nintendo Switch: è precisamente l'aggiornamento 1.3.1 e corregge tanti errori.

La scorsa settimana Animal Crossing: New Horizons ha ricevuto l'importante aggiornamento 1.3.0, che ha introdotto la possibilità di nuotare oltre a vari contenuti inediti. L'aggiornamento 1.3.1 di oggi è secondario, ma comunque importante perché pensato per correggere tutti quei piccoli errori, bug e glitch introdotti di recente all'interno dell'esclusiva Nintendo.

Per esempio è stato corretto un problema che impedita ai giocatori di utilizzare correttamente il ponte zen e il ponte zen rosso, qualora li avesse costruiti sulle alture di terzo livello (cioè sui luoghi più elevati dell'isola). E finalmente è stata anche corretta la misteriosa sparizione delle mute da sub presso il negozio di Marco e Mirco.

Nintendo ha fornito anche un pratico elenco con tutti gli errori corretti su Animal Crossing: New Horizons, vale la pena dargli un'occhiata. Animal Crossing: New Horizons continua a stupire dal punto di vista delle copie vendute, con numeri davvero folli.

Corretto un problema che impediva ai giocatori di utilizzare il ponte zen e il ponte zen rosso sulle alture di terzo livello

Corretto un problema che impediva la disponibilità delle mute da sub presso il negozio di Marco e Mirco

Corretto un problema che generava i paguri in altri luoghi oltre alla semplice spiaggia

Corretto un problema che causava la comparsa di nuvolette di dialogo sopra gli abitanti subito dopo che il giocatore aveva parlato con loro