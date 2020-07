Animal Crossing: New Horizons, ancora numeri folli nelle classifiche giapponesi

Animal Crossing: New Horizons continua a macinare numeri folli nelle classifiche giapponesi, di cui occupa per l'ennesima volta la prima posizione. Il titolo di Nintendo ha venduto altre 53.506 copie, portando il gran totale a 5.058.226, un'enormità che va oltre le vendite di qualsiasi altro gioco per Nintendo Switch.

Né Super Smash Bros. Ultimate, né Pokémon Spada / Scudo, né Mario Kart 8 Deluxe si sono avvicinati alle vendite del nuovo Animal Crossing, nonostante siano tutti ancora in classifica. Anzi, a dirla tutta gli sono lontanissimi anche come vendite complessive, nonostante siano sul mercato da più tempo.

Per il resto la classifica non presenta grosse sorprese. Sostanzialmente è un quasi monocolore Nintendo Switch, a esclusive di The Last of Us 2 in quinta posizione. Evidentemente i giapponesi non si sono lasciati trascinare dall'entusiasmo per le avventure di Ellie. L'unica novità della top 10, se così la vogliamo chiamare, è la versione Nintendo Switch di Catherine: Full Body in nona posizione, con sole 6.917 copie vendute.

Anche sul fonte hardware il dominio di Nintendo Switch è evidente, con PS4 che va ormai appassendosi. Vedremo come andrà con PS5.

Vendite Software