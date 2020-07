PS5 e Xbox Series X: audio 3D potenziato con i primi amplificatori HDMI 2.1

PS5 e Xbox Series X sfruttano entrambe nuove soluzioni per l'audio 3D, grazie all'accelerazione hardware presente in entrambe, dunque questa rinnovata attenzione per il comparto in questione potrebbe essere ulteriormente esaltata dall'utilizzo di nuovi sintoamplificatori con supporto HDMI 2.1.

In particolare, risultano interessanti i dispositivi appartenenti alla nuova serie Marantz come l'SR5015, che presenta il supporto completo per le specifiche HDMI 2.1, che sembrano essere sempre più importanti all'interno della next gen. Tra queste troviamo 4K e 8K, 120Hz, HDR10+ e Dolby Vision e audio, tutte studiate per supportare al meglio PS5 e Xbox Series X.

Tra le novità è presente anche il Quick Media Switching (QMS), che consente transizioni immediate tra diverse sorgenti multimediali in modo da non incappare in spegnimenti o standby dello schermo nell'effettuare lo switch tra una fonte e l'altra.

Dal punto di vista audio, in particolare, il Marantz SR5015 contiene il supporto per l'audio surround 7.2 e 9.1, cosa che dovrebbe portare l'immedesimazione a nuovi livelli anche dal punto di vista auditivo. Tuttavia, questo richiede ovviamente anche una spesa degna di un prodotto di fascia alta in questo ambito, considerando che il modello in questione ha un prezzo di circa 1.130 dollari sul mercato USA.

Per quanto riguarda l'audio, Sony ha particolarmente spinto sulla comunicazione relativa al Tempest Engine inserito in PS5 ma anche Microsoft ha dichiarato che Xbox Series X avrà audio 3D con accelerazione hardware.