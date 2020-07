Hideo Kojima ricorda Ennio Morricone guardando Il buono, il brutto, il cattivo

Anche Hideo Kojima ha voluto ricordare lo scomparso compositore italiano Ennio Morricone, guardando l'edizione giapponese del film "Il buono, il brutto, il cattivo" di Sergio Leone, di cui il maestro scrisse la colonna sonora.

Kojima ha anche voluto ricordare i doppiatori giapponesi del film: Clint Eastwood fu doppiato da Yasuo Yamada, Lee Van Cleff daGoro Naya e Eli Wallach da Chikao Otsuka.

Il tributo di Kojima verso Morricone appare quanto mai sincero, visto che l'autore giapponese è un fan delle colonne sonore del maestro italiano. Non per niente in Metal Gear Solid V: Ground Zeroes scelse un suo brano per la colonna sonora.

Del resto tutti dovrebbero guardare almeno una volta nella vita "Il buono, il brutto, il cattivo", semplicemente perché è un gran film. Scene come quella del triello non si dimenticano.

Se vogliamo questa è un'altra dimostrazione della cultura cinematografica e musicale di Hideo Kojima, ben visibile in tutte le sue opere, compreso il recente Death Stranding, in arrivo in questi giorni su PC.