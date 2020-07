Death Stranding gratis a chi acquista GeForce di Nvidia

Nvidia ha annunciato che chiunque acquisti una scheda GeForce, sia per PC, sia integrata in un laptop, otterrà una copia gratuita digitale di Death Stranding, l'ultima fatica di Kojima Productions in arrivo in questi giorni. Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Acquistando GeForce RTX, Ottieni DEATH STRANDING

NVIDIA, insieme a 505 Games e KOJIMA PRODUCTIONS, annuncia oggi il bundle DEATH STRANDING Embark On Your Journey. Ciò significa che, per un periodo di tempo limitato, i giocatori riceveranno un codice Steam per l'edizione PC Digital Download di DEATH STRANDING con l'acquisto di una scheda grafica GeForce RTX 2080 Ti, 2080 SUPER, 2080, 2080 SUPER, 2080, 2070 SUPER, 2070, 2060 SUPER o 2060. L'offerta DEATH STRANDING Embark On Your Journey inizia oggi e tutti potranno usufruirne fino al 29 luglio 2020. Su GeForce.com, potete trovare l'elenco dei rivenditori che hanno preso parte a questa iniziativa, i link dei prodotti e i partner partecipanti.

Inoltre sono stati rilasciati dei driver ottimizzati proprio per Death Stranding. In realtà non solo, visto che velocizzano anche Horizon Zero Dawn e F1 2020. DEATH STRANDING è un titolo di sostanziale importanza legato al leggendario sviluppatore di videogiochi Hideo Kojima e al suo studio KOJIMA PRODUCTIONS, che ha ricevuto molti apprezzamenti dalla critica.



Grazie alla DLSS 2.0 tutte le GPU RTX daranno al gioco un significativo incremento delle prestazioni, consentendo 100+ FPS a 1440p o 60+ FPS a 4K. Avere un altro titolo di così tanta importanza, all'interno della nostra realtà, dimostra quanta fiducia gli sviluppatori di giochi ripongano nella tecnologia.