Ghost of Tsushima: preload disponibile da oggi su PS4, vediamo le dimensioni del download

Ghost of Tsushima può essere scaricato già da oggi grazie al preload, che Sony ha messo a disposizione anche in questo caso con netto anticipo rispetto allo standard, come avvenuto già in altri casi soprattutto per quanto riguarda i giochi interni di Sony.

Di solito il preload, ovvero il download anticipato del gioco che può essere effettuato da coloro che hanno acquistato i titoli in anticipo, viene aperto un paio di giorni prima dell'uscita ufficiale, ma in questo caso ci troviamo a una settimana di distanza dal lancio di Ghost of Tsushima, dando dunque ampio margine di vantaggio a coloro che hanno acquistato la versione digitale, che potranno avere il gioco già pronto nel momento in cui si potrà avviare, il 17 luglio 2020.

Se avete effettuato il preorder di Ghost of Tsushima, dunque, potete avviare il preload già da queste ore, richiedendo il download di circa 34 GB, anche se il gioco può essere avviato anche una volta raggiunti i 22 GB di dati. Siamo dunque piuttosto lontani dai record di spazio richiesto su hard disk toccati in questa generazione, con un download tutto sommato piuttosto agevole in questo caso.

Il nuovo action game open world sul Giappone feudale da parte di Sucker Punch sarà dunque disponibile nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2020, mentre la recensione andrà online il 14 luglio 2020 alle ore 16:00, in accordo con la scadenza dell'embargo.

Ricordiamo inoltre che è prevista una patch del day one che peserà quasi 8 GB, probabilmente già inserita all'interno del pacchetto da scaricare in questo momento, o forse aggiunta successivamente ma che dovrebbe comunque essere già disponibile nel momento del primo avvio del gioco alla data di uscita fissata.