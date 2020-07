Ghost of Tsushima, la patch del day one su PS4 peserà quasi 8 GB

Ghost of Tsushima riceverà un patch al day one di dimensioni ragguardevoli, pari a quasi 8 GB: la notizia arriva apparentemente dalle note dell'aggiornamento.

Una volta installato quello che si pone come il gioco più atteso di luglio 2020, che si tratti della versione retail o digitale, gli utenti dovranno dunque affrontare anche un download da 7,9 GB con l'importante update preparato dagli sviluppatori per il lancio.

Ovviamente non è dato sapere quali siano i motivi per cui è stato necessario preparare un aggiornamento così consistente: l'embargo per la recensione di Ghost of Tsushima scadrà il 14 luglio alle 16.00, ora italiana, e solo allora potremo saperne di più.

Di certo l'esperienza messa a punto da Sucker Punch è ambiziosa, con un'intera isola a nostra disposizione sotto forma di open world liberamente esplorabile, caratterizzato da panorami a dir poco suggestivi.

Ghost of Tsushima sarà disponibile a partire dal 17 luglio, in esclusiva per PlayStation 4.