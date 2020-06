Ghost of Tsushima, ecco quando scade l'embargo per la recensione

L'embargo per la recensione di Ghost of Tsushima ha ufficialmente una data di scadenza. Ebbene, quando sarà possibile leggerla? Martedì 14 luglio alle 16.00, ora italiana.

Tre giorni prima dell'uscita di Ghost of Tsushima, fissata come sappiamo al 17 luglio, potremo dunque capire se il nuovo titolo di Sucker Punch sia stato in grado o meno di mantenere le sue promesse.

L'ultimo progetto degli autori di inFAMOUS: Second Son è in effetti parecchio ambizioso, con i suoi scenari esotici e un vasto open world che potremo esplorare liberamente.

La storia di Ghost of Tsushima ci metterà nei panni di Jin, un samurai decaduto che torna come un Fantasma per vendicarsi dei soldati mongoli che hanno invaso l'isola di Tsushima, mettendola a ferro e fuoco.

Fra le altre cose, il gioco ci chiederà di padroneggiare la katana per avere ragione dei nostri avversari, puntando su precisione e velocità degli attacchi.