Desperados 3, il trailer con le citazioni della stampa ci ricorda di non sottovalutare questo gioco

Koch Media ha pubblicato un nuovo trailer di Desperados 3, pieno di citazioni della stampa, tanto per sottolineare il successo di critica avuto dal gioco. Speriamo che anche il pubblico lo abbia apprezzato, visto che si tratta di una delle cose migliori dell'ultimo periodo, che non merita di sparire nel nulla.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Desperados III è finalmente disponibile da due settimane per PC, Xbox One ™ e PlayStation®4 ed è stato accolto molto bene da parte della stampa, dai giocatori e dai content creator. Con un punteggio di 86/100 (PC) su Metacritic.com e Opencritic.com e il 97% di recensioni positive su Steam, siamo un po' orgogliosi di ciò che Minimi Games ha realizzato con questo gioco. Il team sta ora lavorando su update gratuiti dei contenuti e su quelli relativi al season pass, aggiungendo altre tre missioni che saranno ambientate dopo gli eventi di Desperados III.

Per chi fosse ancora dubbioso e non avesse letto la nostra recensione di Desperados 3, ricordiamo che è possibile scaricare una demo del gioco da Steam, da GOG e sull'Xbox Store. Koch Media ha inoltre promesso che presto lancerà una demo anche per PS4.