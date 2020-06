Trackmania, la recensione del nuovo racing Nadeo

La recensione di Trackmania ci riporta nello stadio di Nations, una delle edizioni di maggior successo della serie, ma in questo nuovo capitolo lo spazio a disposizione è maggiore e non mancano rifiniture per esaltare un gameplay precisissimo e fondato sul risparmio di millimetri e sulla conservazione dell'inerzia per ottenere trofei e scalare le classifiche. Ogni sfida di Trackmania elargisce infatti punti nonostante l'esperienza sia sempre giocabile in multiplayer asincrono, sfidando ghost e cercando di decifrare piste che possono farsi decisamente complesse. Ma chi vuole compagnia può affrontare anche la modalità classica del gioco insieme a un massimo di altri 8 giocatori, anche in multiplayer locale, altra freccia all'arco di un'esperienza che include modifiche all'interfaccia, rifiniture stilistiche importanti e un'infrastruttura social potenziata che punta a esaltare il fulcro di Trackmania Nations, fatto di classifiche che partono dalle singole regioni per arrivare al panorama internazionale, con il supporto della spinta creativa di una community che ha ormai 16 anni sulle spalle.

Modalità di accesso e contenuti di un titolo che guarda al futuro partendo dal passato

Trackmania, lo dice il nome stesso, è un ritorno al passato, un nuovo punto di partenza che non rivoluziona nulla ma vuole esaltare un'esperienza che in termini di gameplay è già vicina alla perfezione e continua a essere tra le più immediate e divertenti in assoluto. Per questo Nadeo ha deciso di puntare sull'infrastruttura e sui contenuti, con l'obiettivo di accontentare tutti anche sotto il profilo del prezzo. Disponibile su Uplay e Epic Games Store, Trackmania offre tre diversi livelli di esperienza a partire dalla modalità free to play che include le 25 piste stagionali create da Nadeo, un editor in versione base ma sufficiente per creare qualsivoglia tipo di sfida e la possibilità di scalare i 10 livelli di ranking ottenendo punti da praticamente ogni attività disponibile.

La versione base del gioco, gratuita, include la competizione ufficiale Trackmania Nations League, il salvataggio dei replay, il multiplayer locale e la possibilità di entrare nei server altrui. Ma per ottenere un'esperienza più completa e ricca di contenuti è necessario sborsare 9,99 euro l'anno per l'edizione Standard, senza dubbio abbordabile, che prevede editor delle piste avanzato, possibilità di partecipare alle competizioni ufficiali giornaliere, di provare le mappe caricate sul server test e di caricare una propria mappa nel server test per farla provare agli altri, accesso alle gare del giorno e accesso a eventi pubblici e alle gare organizzate dai Club. Questi ultimi possono infatti creare intere campagne che si aggiungono alle gare del giorno, create dai giocatori ma valutate e rifinite da Nadeo, in un titolo che punta a valorizzare le attività della community, offrendo anche un accesso speciale dedicato alla dimensione dei Club.

Per fare parte di un Club è infatti necessario pagare 29,99 euro l'anno, o 59,99 per tre anni, ottenendo così l'accesso alle stanze private, alla creazione di campagne, alle mappe condivise dagli altri Club, ai ghost Club VIP con tanto di play time attack dedicato, alle sfide interne ai clan, al ranking interno al club, ai server dedicati di Nadeo e a un sistema di personalizzazione che include possibilità di modificare le texture e i modelli. Un piccolo universo quindi che offre privilegi tangibili buona parte dei quali pensati per valorizzare una dimensione competitiva di livello superiore. Ma come abbiamo detto il grosso dell'esperienza è disponibile con l'abbonamento Standard che alla scadenza ci permetterà comunque di mantenere l'accesso all'editor avanzato e le mappe del giorno pubblicate durante il periodo pagato. Parliamo quindi di 465 mappe con una sottoscrizione di un anno durante la quale abbiamo accesso anche al sistema dei ghost che, elemento importante del multiplayer competitivo asincrono di Trackmania, consente ai giocatori di misurarsi con i record ottenuti da altri giocatori vicini in classifica e con chi ha ottenuto i punteggi migliori di una pista.