Ori and the Will of the Wisps: Moon Studios su seguito e versione Nintendo Switch

Ori and the Will of the Wisps difficilmente arriverà su Nintendo Switch, contrariamente a quanto successo al primo capitolo, con gli autori Moon Studios che hanno riferito della possibile difficoltà nell'effettuare l'operazione di porting del nuovo capitolo, almeno mantenendo i 60 frame al secondo, e le scarse probabilità di un seguito.

Durante una sessione AMA su Reddit, il team ha risposto a qualche domanda da parte degli utenti, toccando anche la versione Nintendo Switch, che al momento non è in programma. Abbiamo visto come il primo capitolo, Ori and the Blind Forest, sia stato portato con successo su Nintendo Switch, ma con il secondo la questione si farebbe più difficile.

"Amiamo Switch, ma al momento non abbiamo nulla da riferire su un port di Ori and the Will of the Wisps", ha riferito Moon Studios. "Se dovessimo lavorarci possiamo già dire che sarebbe estremamente difficile farlo andare a 60 frame al secondo, di sicuro".

Questo non esclude la possibilità che il nuovo capitolo della serie arrivi su Nintendo Switch, ma potrebbe essere ridotto a 30 fps, compromesso comunque accettabile per molti, probabilmente. In ogni caso, non c'è ancora nulla da annunciare.

Tra le altre informazioni, gli sviluppatori hanno fatto capire che probabilmente non ci sarà un seguito di Ori and the Will of the Wisps: "Sentiamo davvero di aver raccontato la storia che volevamo raccontare attraverso i due capitoli. È il viaggio di Ori e siamo felici di come si è concluso e di quello che siamo riusciti a raccontare con la sua storia. Se avete concluso il gioco, avrete visto che abbiamo lasciato aperto uno spiraglio per una possibile continuazione della storia, ma non abbiamo ancora nulla da dire al riguardo", facendo comunque notare come i mondi di "Nibel e Niwen sono entrambi pieni di possibilità narrative".

Di recente, è emerso che Ori and the Will of the Wisps ha raggiunto oltre 2 milioni di giocatori, certificando il suo successo su PC e Xbox One.