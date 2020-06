Ori and the Will of the Wisps a oltre 2 milioni di giocatori, è un successo

Ori and the Will of the Wisps ha superato i 2 milioni di giocatori registrati, in base a un'interessante resoconto con varie statistiche pubblicato nelle ore scorse da Moon Studios, confermando il fatto che lo splendido metroidvania del team indie è un successo.

Il calcolo delle vendite, com'è noto per i titoli su Xbox Game Pass, non viene reso pubblico all'interno di quello che è a tutti gli effetti un cambio di paradigma inaugurato da Microsoft con il suo particolare sistema di distribuzione dei giochi su abbonamento, ma intanto ci sono stati sicuramente oltre due milioni di giocatori che si sono dedicati all'impegnativo platform adventure per PC e Xbox One.

Guardando le statistiche, appare anche abbastanza chiaro come il gioco abbia saputo catturare l'attenzione di quelli che l'hanno provato: i numeri parlano di 14,5 milioni di ore di gioco complessive da parte di tutti gli utenti e ben 240 milioni di morti, visto il livello di sfida piuttosto alto del gioco.

Bisogna poi considerare che degli oltre 2 milioni circa 423.000 giocatori hanno concluso il gioco e di questi ben 45.000 l'hanno fatto al livello di difficoltà più alto, a confermare come sia un titolo che probabilmente dà il massimo con chi vi si appassiona. Vediamo dunque il resto dei dati pubblicati dagli sviluppatori nel tweet riportato qui sotto.

Il metroidvania Moon Studios è stato valutato in maniera ottima anche nella nostra recensione di Ori and the Will of the Wisps da parte di Tommaso Pugliese ma ha ricevuto voti stellari dalle prime recensioni in giro per il mondo. Dopo il lancio è stato aggiornato con la patch 4.6 che migliora le performance e riduce i caricamenti.