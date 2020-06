Pokémon Spada e Scudo DLC: 5 novità per i Pro sull'Isola dell'Armatura!

Che l'Isola Solitaria dell'Armatura sia un DLC molto orientato al competitivo lo abbiamo ribadito più volte. Infatti la prima parte del Pass Espansione di Pokémon Spada e Pokémon Scudo ha sì contenuti in singolo, ma è chiaramente pensato per offrire agli allenatori di tutto il mondo nuovi e più comodi strumenti per affrontare i propri avversari online. Ma quali sono questi strumenti? E perché vengono ritenute aggiunte importanti? Seguiteci in questo video per scoprire insieme a noi 5 novità pensate per i Pro.

Zuppamax Partiamo con la novità più appariscente e pubblicizzata del DLC, ovvero la Zuppamax. Preparata all'interno del dojo Master di Mustard, questa speciale pietanza ha come ingredienti base funghi e miele, infusi di una particolare energia: basta infatti che un Pokémon la mangi una sola volta per acquisire l'abilità di assumere la forma Gigamax. L'unico prerequisito è che il mostriciattolo in questione abbia una forma Gigamax, ovviamente. Perché è importante? Beh, perché semplifica enormente la vita quando si vuole allevare un Pokémon competitivo: la forma Gigamax, infatti, non si trasmette alle uova, quindi per avere un Pokémon perfetto era necessario non solo cercarlo nei raid, ma anche andare a lavorare con Mente e Tappi per correggere la natura e i valori individuali. Ora, invece, basta prendere un esemplare con le caratteristiche giuste e fargli bere la zuppa. Un vero e proprio toccasana, soprattutto se si vogliono valori individuali specifici, come per esempio 0 IV alla velocità.

Resettare le EV Durante la preparazione di un Pokémon competitivo, può capitare di voler cambiare la disposizione dei Punti Base, o EV, assegnati alle varie statistiche. Vuoi per provare una build diversa, vuoi perché si desidera utilizzare un Pokémon usato durante l'avventura, quando è praticamente impossibile decidere come suddividere gli EV. Resettare le EV in Pokémon Spada e Scudo, però, è tutt'altro che comodo, visto che le bacche utili allo scopo non possono essere coltivate come avveniva in passato. È quindi con gioia che abbiamo accolto l'arrivo di Miss Ripristina su un'isoletta del Mar Ginnico: un nuovo personaggio non giocante che, in cambio di 10 Roccearmatura, azzererà in un attimo tutti gli EV assegnati fino a quel momento.

Eliminamosse Pro Un altro nuovo personaggio fondamentale è quello che ci piace chiamare "Eliminamosse Pro". Questo NPC apparso alla Torre Lotta, infatti, non ha un nome specifico, ma è comunque molto importante: permette infatti di far dimenticare in maniera permanente tutte le mosse vietate apprese da un Pokémon in una generazione precedente. In questo modo si perderà la possibilità di insegnargli nuovamente quell'attacco persino tramite il Ricordamosse; al contempo, però, sarà possibile utilizzare in competitivo Pokémon allevati in passato e importati tramite la Banca Pokémon, con un notevole risparmio di tempo. E si ottiene anche un marchio speciale dedicato!

Vitamine in stock Se ne è parlato poco, ma anche i potenziamenti del dojo Master sono molto utili per il competitivo. Qui tra i tanti elementi che si possono acquistare in cambio di Watt, spicca il ditributore di vitamine. Una macchina che non solo permette di comprare Calcio, Ferro, Carburante e tutti gli altri strumenti utili a velocizzare la distribuzione degli EV, ma anche di farlo a un prezzo super scontato. L'acquisto in stock permette infatti di risparmiare fino al 50% se si acquistano 25 unità di una stessa vitamina. Il rovescio della medaglia è che serviranno più di un milione di Watt per arrivare a questo punto, ma dopotutto non si tratta certo della valuta più rara del gioco.

Nuova Interfaccia Qualche piccola modifica che migliora la qualità della vita in competitivo arriva anche dall'interfaccia, e in particolare in quella del Giudice IV del PC e in quella della schermata precedente la lotta in multiplayer. Per quanto riguarda il Giudice, segnaliamo che ora la parte inferiore della schermata mostra anche l'abilità e lo strumento tenuto dal Pokémon valutato, così da permette di abbracciare con un unico sguardo praticamente tutte le informazioni utili alla scelta del giusto esemplare. Allo stesso modo, la squadra avversaria rimane ora visibile nella schermata di selezione del team prima delle lotte online, così da avere tutti gli strumenti per prepararsi al meglio. Insomma, meno click, più lotte.