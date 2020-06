Pokémon GO grandpa colpisce ancora, 64 smartphone e una bici per catturarli tutti

Chen San-yuan sembra davvero inarrestabile. Lo conoscete? Si tratta del vecchietto che viaggia per il Taiwan cercando di catturare tutti i mostriciattoli tascabili su Pokémon GO, il celeberrimo titolo mobile sviluppato da Niantic Labs. Negli anni la sua collezione di mostriciattoli e di telefoni si è ampliata: oggi può vantare una bici munita di 64 smartphone.

L'evoluzione di Chen San-yuan, noto anche come Pokémon GO grandpa, è stata lenta ma costante. Iniziò a giocare a Pokémon GO nel 2018, munito di 11 smartphone, perché voleva capire cosa ci trovasse di così divertente nel gioco il suo nipotino. Lo scorso anno ne aveva già 45, e secondo qualcuno erano troppi. Adesso, nel momento in cui scriviamo, è arrivato ad aver equipaggiato la sua bicicletta con ben 64 dispositivi. Sarà la sua forma finale?

Per correttezza, Chen San-yuan non partecipa ai Raid e non affronta le Palestre Pokémon, dato che tutti quei telefoni lo renderebbero praticamente imbattibile. Si accontenta della ricerca dei selvatici, e cerca di potenziare gli esemplari in suo possesso. Molte domande, comunque, restano senza risposta: è davvero possibile e "legale" circolare con una bicicletta simile? Quanto ha speso in smartphone, ad oggi? E quanto paga di abbonamento mensile per garantire una rete mobile ad ogni singolo dispositivo? Infine, come diamine fa a tenere d'occhio la strada?

Ecco l'immagine più recente che ritrae Pokémon GO grandpa in azione, fiero del suo operato. Chissà se apprezzerà l'arrivo della Megaevoluzione all'interno del gioco.