Pokémon GO, megaevoluzione in arrivo nel 2020: annunciata con un trailer

Nel corso dell'evento Pokémon Presents di oggi, mercoledì 17 giugno 2020, è stata annunciata anche una piccola sorpresa per Pokémon GO, il titolo mobile sviluppato da Niantic Labs e disponibile gratuitamente su dispositivi Android e iOS. Si tratta della megaevoluzione, un vero e proprio fulmine a ciel sereno.

Da sempre i giocatori di Pokémon GO nutrivano la speranza di vedere arrivare la megaevoluzione all'interno del gioco, e adesso arriverà davvero: gli sviluppatori hanno confermato che la nuova funzione verrà introdotta nel 2020. Una data di lancio generica, ma tutto sommato comprensibile dati anche i problemi di ogni genere di questa prima metà dell'anno. Noi crediamo che potrebbe debuttare già nel mese di settembre od ottobre 2020, con l'inizio dell'autunno, mentre l'attenzione estiva verrà invece riservata al Pokémon GO Fest 2020.

La megaevoluzione è una forma alternativa dei Pokémon, introdotta nella sesta generazione di Pokémon X e Y. Le megaevoluzioni sono identificate dal prefisso "Mega" prima del nome del Pokémon: non tutti possono utilizzarla, ma i mostriciattoli tascabili che ne possiedono una diventano potentissimi. Charizard come sempre rappresenta un'eccezione: ne ha addirittura due, e con lui anche MewTwo.

Le megaevoluzioni normalmente riguardano solo le battaglie tra Pokémon, dunque è probabile che su Pokémon GO vengano introdotte o nei Raid o nella Lega Lotte GO, oppure in tutte e due le modalità di gioco. Eccovi il trailer di annuncio, torneremo ad aggiornarvi non appena in possesso di ulteriori dettagli.

In 2020, Mega Evolution will be coming to Pokémon GO! You can look forward to meeting Mega-Evolved Pokémon in the real world! #PokemonGO pic.twitter.com/o25v1onTaT — Pokémon GO (@PokemonGoApp) June 17, 2020