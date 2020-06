Pokèmon: tutte le novità dal Pokémon Presents per Pokémon Go, Spada e Scudo e mobile

Durante la diretta Pokémon Presents di oggi Nintendo e The Pokémon Company hanno presentato tantissime novità sul mondo dei pokémon. Si tratta di informazioni che riguardano Pokémon Go, Pokémon Spada e Pokémon Scudo e i dispositivi mobile. Ce ne è davvero per tutti i gusti, cominciamo.

Oggi Tsunekazu Ishihara, Presidente e Amministratore Delegato di The Pokémon Company, ha annunciato un'ampia gamma di nuovi videogiochi, app e altre novità durante il Pokémon Presents. Ma non solo, ha annunciato anche un ulteriore Pokémon Presents per settimana prossima, incentrato su di un "grosso progetto".

La prima novità è sicuramente New Pokémon Snap, un'avventura ispirata al classico per Nintendo 64 in arrivo su Switch.

La seconda è che per festeggiare l'arrivo in Pokémon Spada e Pokémon Scudo del primo contenuto del Pass di espansione, L'isola solitaria dell'armatura, sarà disponibile un Raid Dynamax speciale che avrà come protagonista il Pokémon misterioso Zeraora. Se un milione di giocatori in tutto il mondo vinceranno questo Raid Dynamax dal 17 al 28 giugno, tutti potranno ricevere uno speciale Zeraora cromatico.

I festeggiamenti proseguono con Pokémon GO, dove apparirà Farfetch'd di Galar e i giocatori riceveranno degli speciali oggetti avatar ispirati all'abbigliamento che possono indossare sull'Isola dell'Armatura.

Inoltre, da oggi sono disponibili i Pokémon megaevoluti in Pokémon GO. I fan sperimenteranno la megaevoluzione in un modo del tutto nuovo grazie alle meccaniche di gioco uniche di Pokémon GO.

Sempre per dispositivi mobile (e Nintendo Switch) è stato annunciato Pokémon Café Mix, un gioco di abbinamento free-to-start. A partire da oggi, gli Allenatori potranno prescaricare Pokémon Café Mix sul Nintendo eShop, preordinare l'app nell'App Store, o preregistrare l'app su Google Play.

I giocatori gestiranno un Café frequentato da Pokémon, e lavoreranno insieme a loro completando dei puzzle per preparare piatti e bevande per i clienti Pokémon. I Pokémon che fanno parte dello staff possiedono delle speciali abilità Café che possono essere usate per completare i puzzle. Quando un puzzle è completo, il giocatore può servire l'ordine al cliente. Si può far aumentare il livello di amicizia con i Pokémon servendo loro deliziosi piatti e bevande. Man mano che i puzzle vengono completati, sarà possibile apportare miglioramenti al Café ottenendo nuovi strumenti o aggiungendo nuove aree. I miglioramenti attireranno nuovi Pokémon nel Café.

A questo indirizzo sono disponibili tutte le informazioni.

Pokémon continua a espandere l'offerta delle sue app rivolte ai più piccoli con Pokémon Smile, che porta il mondo dei Pokémon in un momento della realtà quotidiana come il lavarsi i denti. L'app offre un'esperienza per dispositivi mobili tutta nuova per il brand Pokémon, rendendo divertente lavarsi i denti e incoraggiando i bambini a sviluppare abitudini corrette per l'igiene orale. Pokémon Smile può essere scaricato senza costi a partire da oggi nell'App Store e su Google Play.

Pokémon Smile utilizza la fotocamera del dispositivo mobile per monitorare i movimenti eseguiti dai giocatori per lavarsi i denti. Se i denti vengono lavati in modo corretto, i giocatori potranno sconfiggere i batteri che provocano la carie raffigurati all'interno del gioco e poi catturare i Pokémon. L'app può aiutare i giocatori a seguire il procedimento corretto per lavarsi i denti e raggiungere ogni area dell'arcata dentale durante la sessione di gioco.

I genitori possono impostare delle notifiche in Pokémon Smile fino a un massimo di tre orari diversi, per ricordarsi che è il momento di far lavare i denti ai bambini. Possono anche impostare la durata di ciascuna sessione di spazzolamento da uno a tre minuti, in base all'età e alle diverse necessità dei loro bambini. L'app contiene tanti elementi che invogliano a giocare con costanza, allo scopo di formare gradualmente l'abitudine a lavarsi i denti. I giocatori non vedranno l'ora di usare Pokémon Smile più e più volte per catturare oltre cento specie di Pokémon e completare il Pokédex all'interno dell'app. Potranno anche ricevere dei divertenti cappellini virtuali che compariranno sulla loro testa mentre si lavano i denti.

Per saperne di più su Pokémon Smile, visitate Pokemon.it/Smile.

Soddisfatti della diretta?