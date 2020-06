New Pokémon Snap è stato annunciato per Nintendo Switch

Nintendo e Game Freak hanno annunciato durante il Pokémon Presents di oggi New Pokémon Snap, un gioco ispirato al classico per Nintendo 64 e presto in arrivo per Nintendo Switch.

New Pokémon Snap è un'avventura tutta nuova per Nintendo Switch ispirata al classico Pokémon Snap, uscito originariamente per Nintendo 64. In New Pokémon Snap dovremo esplorare spiagge, giungle e tanti altri luoghi per fotografare i Pokémon e scoprire per la prima volta come si comportano in natura.

Grazie alla potenza di Nintendo Switch i pokémon sfoggeranno una grafica aggiornata. Inoltre saranno presenti anche le creature prese dalle più recenti generazioni dei mostri tascabili. Le foto sarà poi possibile condividerle facilmente con amici e conoscenti.

Il gioco non ha ancora una data di uscita ufficiale. Potete rivedere l'intera presentazione nel Pokémon Presents! qui sotto.