PES 2020: il Milan vince la Coppa Italia, battute Juventus e Inter

Stasera si giocherà la finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan. Nel mondo degli esport, invece, questo evento si è giocato ieri con un triangolare tra AC Milan, Juventus e Inter | Qlash. La coppa (virtuale) l'hanno alzato i rossoneri che si sono imposti sulla Juventus di Ettorito97 e l'Inter | Qlash di Kirito Yuuki 00 grazie all'ottima prestazione di NGU_URMA43.

Il giocatore di origine rumena in forza ai Mkers e in prestito al Milan ha dominato la eCoppa Italia - Coca Cola sin dalle prima battute. Urma Costantin Adrian (reduce da un ottimo terzo posto agli Europei con la Romania) ha, infatti, battuto il campionissimo della Juventus Ettore Giannuzzi per 9-4 e si è imposto anche su Luigi Loffredo, il pro player nerazzurro. Nel mezzo c'è stata l'inutile vittoria per 4-3 di Ettorito97 nei confronti del rappresentante dell'Inter.

In questo modo i rossoneri alzano il primo torneo ufficiale della eSerie A TIM, nell'attesa che il campionato virtuale di calcio possa prendere il via il prossimo anno. In questi mesi di stop del campionato, l'Italia di PES 2020 si è laureata Campione d'Europa.

Nel caso in cui vogliate rivivere le emozioni del torneo, vi proponiamo la diretta di ieri qui sotto.