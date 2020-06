R-Type Final 2, la demo per i backer arriva a luglio

La demo per i backer di R-Type Final 2 arriverà a luglio 2020. A dirlo è stato lo sviluppatore Granzella nell'ultimo aggiornamento della campagna Kickstarter. La demo sarà rilasciata su Steam in Accesso Anticipato. Il gioco è in sviluppo anche per PS4, Xbox One e Nintendo Switch, ma queste versioni non avranno la demo.

La demo di R-Type Final 2 era inizialmente prevista per la primavera del 2020, ma è stata rimandata probabilmente a causa della pandemia di COVID-19 che ha rallentato i lavori su moltissimi giochi. Nell'aggiornamento del prossimo mese sarà svelato come ottenere una chiave per sbloccarla.

La versione finale di R-Type Final 2 dovrebbe essere disponibile entro la fine di settembre 2020, in questo caso per tutte le piattaforme.

Per chi non lo conoscesse, R-Type Final 2 è la nuova incarnazione della serie di sparatutto classici nata in sala giochi nella metà degli anni 80, con il grande R-Type. Vediamo alcune nuove immagini: