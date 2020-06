Pokémon, Nintendo annuncia un nuovo Pokémon Presents con un "grosso progetto"

Alla fine della diretta di oggi Nintendo ha annunciato l'arrivo di nuovo Pokémon Presents. Il prossimo 24 giugno 2020 la grande N sarà di nuovo in diretta con un evento speciale, pensato per condividere un "grosso progetto" coi fan dei mostri tascabili.

La diretta di oggi non è stata povera di novità per gli amanti dei pokémon. Tra l'annuncio di New Pokémon Snap per Nintendo Switch, Pokémon Café Mix e l'arrivo della sfida Zeraora su Pokémon Spada e Scudo, i fan dei mostri tascabili hanno diverse novità sulle quali riflettere.

L'informazione più interessante, però, è stata data al termine della diretta. Tsunekazu Ishihara, il Presidente e l'AD di The Pokémon Company, ha detto che la compagnia sta "lavorando su di un altro progetto importante che vuole condividere presto con i fan". Per questo motivo ha annunciato un secondo Pokémon Presents per settimana prossima, il 24 giugno 2020, più precisamente.

Di cosa si tratterà? Di un remake? Del nuovo gioco? Di un nuovo film?

Voi su cosa scommettete? Il nostro utente Il_Manto pensa che, avendo Ishihara alle sue spalle solo creature di prima e seconda generazione, oltre che un bundle di Pokémon: Let's Go, Pikachu!, tutto punti verso un nuovo Let's Go Jotho o qualcosa di simile. Non ci rimane che aspettare 7 giorni per scoprirlo.