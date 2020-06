Red Dead Online: ricompense speciali per le sfide giornaliere

I premi saranno consegnati nella cassetta di sicurezza o saranno ritirabili nell'ufficio postale entro 48 ore dal completamento.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato ufficiale:

Rintraccia Madame Nazar e approfitta del 30% di sconto sugli articoli del suo negozio, dall'utile Pala Pennington al minaccioso Machete Águila. A proposito di Madame Nazar, questa settimana gli aspiranti Collezionisti possono ricevere la Borsa da Collezionista per soli 10 Lingotti d'Oro e iniziare una redditizia carriera da cacciatori di tesori.

Hai scelto di vivere ai confini della civiltà, ma puoi comunque toglierti qualche sfizio... renditi la vita più semplice con qualche comodità: cani, tende, temi per l'accampamento, bandiere e postazioni per il viaggio rapido sono scontati del 40%.

Diventa il numero uno grazie al 50% di sconto sui miglioramenti di livello 3 per Carte abilità fino al 22/06. Se ti dovesse capitare di incappare in una sparatoria, devi essere pronto alla lotta. Ecco perché abbiamo scontato del 35% le pistole (Mauser, semi-automatica e Volcanic) per i prossimi 7 giorni.