LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker, ecco i set di LEGO dedicati al videogioco

LEGO e Warner Bros hanno presentato i set dedicati a LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker, la nuova avventura a mattoncini ambientata nel mondo di Guerre Stellari. Sul videogioco sono attese nuove informazioni questa estate: adesso è giunto il momento di scoprire il set di giocattoli collegato.

Warner Bros ha anche annunciato il DC Fandome, un evento dedicato ai supereroi, ma che avrà anche annunci dal mondo games.

Ecco la nuova collezione di LEGO e, in fondo, le immagini.

LEGO Star Wars 501st Legion Clone Troopers (75280) - Inscena una battaglia epica tra i clone trooper della Legione 501 e l'esercito separatista dei droidi da battaglia. Scova i droidi dall'abitacolo dell'AT-RT usando gli elettrobinocoli. Vai all'attacco con il BARC Speeder e fai fuoco con i cannoni. Rispondi al fuoco con i blaster dei droidi da battaglia. Chi trionferà in questa emozionante avventura di LEGO Star Wars? Sta a te decidere. Pubblicazione: 1 agosto 2020

LEGO Star Wars Anakin's Jedi Interceptor (75281) - Fai squadra con Anakin Skywalker e pilota questo fantastico Jedi Interceptor di LEGO Star Wars! Metti il fidato droide R2-D2 sull'ala, salta nell'abitacolo e lanciati nella prossima battaglia galattica! Ripiega le ali per attaccare in velocità. Fai fuoco e ricarica con il sistema a molla. E quando atterri, ricordati della spada laser di Anakin posizionata sotto l'ala! Usala per difenderti dalle forze nemiche! Pubblicazione: 1 agosto 2020

LEGO Star Wars Armored Assault Tank (AAT) (75283) - Unisci le forze con l'eroe Jedi Ahsoka Tano e il clone trooper di Ahsoka contro i droidi da battaglia. Attenzione! Il carro armato d'assalto dei droidi è dotato di armi potentissime. Schiva i missili caricati a molla. E fai attenzione ai cannoni dell'AAT! Dovrai usare tutte le tue abilità di Jedi per vincere questa epica battaglia di Star Wars: The Clone Wars! Pubblicazione: 1 agosto 2020

LEGO Star Wars Knights of Ren Transport Ship (75284) - Pericolo! I Cavalieri di Ren stanno alle costole di Rey nella loro nave da trasporto! Questo fantastico veicolo fluttuante viaggia alla velocità della luce e i Cavalieri possono vedere tutto dall'abitacolo. Trova un riparo ed evita i colpi caricati a molla. Respingi i soldati armati fino ai denti di Kylo Ren con la spada laser di Rey. Dovrai usare tutte le tue abilità di Jedi per scampare alla cattura da parte questi cattivoni! Pubblicazione: 1 agosto 2020

LEGO Star Wars General Grievous's Starfighter (75286) - Preparati a un epico scontro tra il Generale Grievous e Obi-Wan Kenobi! Il potente Generale Grievous vola in battaglia a bordo del suo incredibile starfighter. Occhio ai colpi caricati a molla! Quando lo starfighter atterra, usa la spada laser di Obi-Wan e il laser del clone trooper per affrontare il Generale. Chi vincerà questo emozionante scontro di Star Wars: La vendetta dei Sith? Sta a te decidere! Pubblicazione: 1 agosto 2020

LEGO Star Wars AT-AT (75288) - Unisciti a Luke Skywalker sul campo di battaglia di Hoth e affronta il Generale Veers nel leggendario AT-AT. Evita attentamente le zampe di questo enorme camminatore da combattimento. Schiva i colpi caricati a molla. Fai attenzione agli Snowtrooper che ti attaccheranno con i cannoni delle loro speeder bike. Usa la spada laser di Luke per affrontare le truppe imperiali. Poi lancia il detonatore termico nell'AT-AT e cerca di abbatterlo! Pubblicazione: 1 agosto 2020

Inoltre, con i seguenti prodotti LEGO Star Wars saranno inclusi dei codici di sblocco che consentiranno ai fan di giocare con un personaggio o una navicella di questi set all'interno di LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker. I codici per il Razor Crest e per la nave da trasporto I-TS della resistenza sono l'unico modo per ottenere questi veicoli speciali nel gioco.

LEGO Star Wars Death Star Final Duel (75291) - Aiuta Luke Skywalker ad affrontare Darth Vader e l'Imperatore Palpatine in un'epica battaglia sulla Morte Nera! Sconfiggi le Guardie Reali Imperiali e accedi alla sala del trono dell'Imperatore. Sfida Darth Vader in un duello di spade laser. Salta sul ponte, ma fai attenzione: potrebbe crollare durante la battaglia! E rimani a distanza di sicurezza dal reattore. Darth Vader salverà suo figlio Luke quando l'Imperatore Palpatine lancerà la sua offensiva? Sta a te decidere! Cerca il codice per sbloccare il personaggio dell'Imperatore di questo set nel gioco LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker. Pubblicazione: 1 agosto 2020

LEGO Star Wars The Razor Crest (75292) - Vola fino ai confini della galassia con la navetta corazzata di The Mandalorian, il Razor Crest! Possiede tutto ciò di cui hai bisogno per una missione: un'ampia stiva per un bel bottino di carbonite, delle armi da fuoco a molla, una capsula di fuga e anche un letto per riposarsi un po'! Quando atterri, afferra le armi e preparati allo scontro! Proteggi il Bambino e sconfiggi i trooper esploratori per dimostrare il tuo indiscutibile valore! Cerca il codice per sbloccare il veicolo Razor Crest di questo set nel gioco LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker. Pubblicazione: 1 settembre 2020

LEGO Star Wars Resistance I-TS Transport (75293) - Tutti a bordo dell'incredibile nave da trasporto I-TS della resistenza per iniziare una nuova ed emozionante missione con Bek e Vi Moradi. Metti il droide astromeccanico e il droide generatore GNK nella stiva. Salta nell'abitacolo, avvia i motori e preparati al decollo! Non sai mai cosa ti aspetta ai confini della galassia. Se dei nemici dovessero attaccare, fai fuoco con i 4 fucili rotanti e i 4 cannoni posteriori per abbatterli! Cerca il codice per sbloccare il veicolo I-TS di questo set nel gioco LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker. Pubblicazione: 1 agosto 2020

LEGO Star Wars Advent Calendar (75279) - Preparati per i giorni di festa con questo calendario dell'avvento di LEGO Star Wars! Dietro ogni porta si nasconde una sorpresa tutta da costruire! Trova personaggi celebri in tema natalizio, oltre a navi spaziali e ambientazioni. Cerca il codice per sbloccare Snow Gonk, il personaggio a tema festivo di questo set, nel gioco LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker. Pubblicazione: 1 settembre 2020