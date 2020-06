DC Fandome avrà anche annunci dal mondo games: è il momento di Batman e Rocksteady?

Warner Bros Games ci ha inviato un comunicato stampa relativo al DC Fandome, un evento dedicato all'universo della DC Comics. Sarà un evento globale che "trasporterà i fan all'interno del DC Multiverse, con anticipazioni dei games, film, serie TV e fumetti della WB". È questo l'appuntamento scelto dal colosso dell'intrattenimento per annunciare il nuovo Batman e il gioco di Rocksteady? L'appuntamento è a partire dalle 19:00 (ora italiana) di sabato 22 agosto 2020.

Sono ormai diversi mesi che Warner Bros, principalmente gli studi di Montreal, sta facendo teasing sui loro prossimi progetti. Solo che il momento giusto per vedere a cosa stanno lavorando Rocksteady e soci non sembra arrivare mai.

Adesso riceviamo la comunicazione direttamente da Warner Bros Gaming nella quale invita tutti i nostri utenti a seguire il DC Fandome, un'esperienza virtuale e gratuita dedicata all'universo DC Comics. Il comunicato stampa dice che "questo evento globale trasporterà i fan all'interno del DC Multiverse, con anticipazioni dei games, film, serie TV e fumetti della WB, oltre che un'opportunità senza precedenti di ascoltare la voce dei protagonisti e dei creatori dei tuoi film e serie TV preferiti, tra cui: Aquaman, The Batman, Batwoman, Black Adam, Black Lightning, DC Super Hero Girls, DC's Legends of Tomorrow, DC's Stargirl, Doom Patrol, The Flash, Harley Quinn, the SnyderCut of Justice League, Lucifer, Pennyworth, SHAZAM!, The Suicide Squad, Supergirl, Superman & Lois, Teen Titans GO!, Titans, Watchmen, Young Justice: Outsiders e, in uscita nei cinema di tutto il mondo il prossimo autunno, Wonder Woman 1984."

La presentazione sarà disponibile anche in italiano a questo indirizzo.

Ecco come sarà strutturato l'evento:

L'epicentro del DC FanDome è la Hall of Heroes, in cui si potrà assistere a programmazioni speciali, interviste e contenuti da un'ampia gamma di film, serie TV e games, disponibili in diverse lingue, tra cui Portoghese Brasiliano, Cinese, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano e Spagnolo. A seguire, si potrà navigare sempre più a fondo del Multiverse DC, esplorando ulteriori cinque mondi, ognuno dei quali con il suo contenuto tradotto e attività uniche, oltre ad un mondo completamente dedicato ai nostri fan più giovani:

DC WatchVerse: Qui è dove ti siederai comodamente per unirti al nostro pubblico virtuale, dove verrai rapito da ore di contenuti da non perdere, provenienti da tutto il mondo. Dalle interviste a visioni esclusive di filmati in anteprima, con il cast, i creatori e gli artisti che lavorano dietro la macchina da presa dei film e delle serie Tv, i fumettisti, e i realizzatori dei giochi e dell'Home entertainment della DC.

DC YouVerse: Entra in un mondo dove i FAN sono i protagonisti, per ammirare i più straordinari contenuti, cosplay e disegni artistici realizzati da fan di tutto il mondo, inclusi, chissà, anche i tuoi.

DC KidsVerse: Hai bisogno di intrattenere i tuoi bambini per ore? Ti offriamo noi la soluzione, entrando in un mondo speciale che può essere visitato direttamente a DCKidsFanDome.com. Quest'area contiene una vasta gamma di attività familiari per i nostri fan più piccoli.

DC InsiderVerse: Questo mondo basato sulla creatività, contiene un video in cui compaiono leggendari artisti come il fumettista Jim Lee, il Presidente della produzione dei film DC Walter Hamada, e il creatore della DC TV Arrowverse, il produttore Esecutivo Greg Berlanti, che accoglieranno i fan con una presentazione in stile one-on-one del DC Multiverse. In seguito, entra nel dietro le quinte con i maestri artigiani che portano in vita la DC in tutte le sue forme, dai fumetti ai games, alle serie TV, film, parchi tematici, consumer products, e altro.

DC FunVerse: Prosegui la tua esperienza DC FanDome e colleziona divertenti iniziative condivisibili; conosci i nostri lettori di fumetti; divertiti a costruire oggetti tu stesso, come l'Armatura Dorata di WW84 e la Batmobile; e inoltre regali digitali e un negozio colmo di oggetti tra cui alcune edizioni limitate esclusive.

Cosa ne pensate? Segniamo il 22 agosto 2020 sul calendario o è troppo in là per annunci così importanti?