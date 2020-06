PS5: Shroud è poco entusiasta, ma la reazione di Dr DisRespect è esilarante

Sony ha ormai presentato al mondo la sua nuovissima PS5 già da alcuni giorni: di conseguenza giocatori, streamer, YouTuber e compagnia non vedono l'ora di rendere nota la propria opinione. In questo breve articolo vi parleremo delle reazioni di Shroud e di Dr DisRespect, due esponenti piuttosto importanti e noti del mondo dei videogames.

Per quanto riguarda Shroud, si è mostrato poco entusiasta circa la nuova console Sony. "Sembra un router" ha commentato col tono di voce piatto; non è neppure una strana considerazione, se avete dato un'occhiata alla guerra dei meme a tema PS5. Ma al di là dell'aspetto della console in sé, anche il resto di quanto mostrato da Sony non sembra averlo colpito particolarmente: "è ok. Nella media, tutta roba nella media". Il gioco più promettente ad aver catturato la sua attenzione è stato invece il nuovo Spider-Man Miles Morales.

La reazione di Dr DisRespect è stata invece esilarante: lo streamer, noto a livello mondiale per i suoi toni molto peculiari, non ha fatto altro che commentare in modo buffo e divertente ogni singolo gioco presentato da Sony, dimostrando di apprezzarli un po' tutti, chi più chi meno. Lo ha colpito particolarmente Ratchet . Da ultimo Dr DisRespect si è detto soddisfatto del nuovo modus operandi della società: i tempi della presentazione, lo spazio assegnato ai singoli titoli, e anche il modo di svelare l'hardware della console erano ben calibrati, a suo dire.

Poco altro da aggiungere, se non una domanda: vi trovate maggiormente d'accordo con le considerazioni di Shroud, con quelle di Dr DisRespect, oppure ritenete del tutto superflui, a prescindere, i pareri di questi personaggi pubblici?