Pokémon Spada e Scudo: annunciata Pokémon Presents, una presentazione per domani, 17 giugno

Pokémon Presents è una nuova presentazione probabilmente su Pokémon Spada e Scudo ma anche su altri prodotti Pokémon annunciata oggi e in arrivo già domani, 17 giugno 2020, in livestream dal canale dedicato e riguardante a quanto pare alcune novità non meglio identificate, al momento.

Pokémon Presents andrà in onda dunque domani, 17 giugno, alle ore 22:00 in Giappone, corrispondenti alle 15:00 dalle nostre parti, dunque l'appuntamento è per domani pomeriggio. Il tweet ufficiale dell'account Pokémon al riguardo è abbastanza sibillino e non lascia intuire molto: "Noi abbiamo news su Pokémon, voi volete news su Pokémon" con tanto di faccina pensierosa, "Sembra che sia consigliato sintonizzarsi domani alle ore 6 am PDT per il Pokémon Presents, che ne pensate, allenatori?"

Considerando che si tratta del giorno in cui esce l'espansione Isola Solitaria dell'Armatura, è abbastanza facile prevedere di cosa tratti buona parte dell'evento, ma in base a quanto riferito il livestream dovrebbe contenere nuove informazioni riguardanti i DLC ma anche "annunci di nuovi prodotti", dunque è verosimile che si tratti sia di Pokémon Spada e Scudo che di altro, forse completamente nuovo.

La menzione ai DLC si riferisce chiaramente al Pass Espansione di Pokémon Spada e Scudo, di cui si attende proprio per domani l'arrivo della prima mandata, ovvero l'Isola Solitaria dell'Armatura, di cui abbiamo parlato in maniera più estesa nella recente anteprima dedicata.

Per il resto, è probabile che si parli anche del secondo DLC, ovvero Le Terre Innevate della Corona, previsto arrivare in autunno. In ogni caso, terremo gli occhi aperti anche per altre possibili novità e sorprese, seguendo l'appuntamento di domani.