Disintegration è disponibile su Ps4, PC e Xbox One, ecco il trailer di lancio

Private Division e V1 Interactive ci informano che Disintegration è disponibile su PS4, PC e Xbox One con un nuovo trailer di lancio dedicato alla componente multiplayer.

Nella nostra recensione di Disintegration Luca Olivato dice che "il gameplay di Disintegration fornisce una gradevole boccata d'ossigeno ad un genere, come quello degli sparatutto in prima persona, spesso radicato in consolidati archetipi. Il sistema di controllo è immediato e il combat system appagante. Purtroppo, la realizzazione tecnica tradisce le limitatezze di un budget che sarebbe stato meglio convogliare unicamente sulla campagna single player, potenziandola con missioni secondarie e una maggior personalizzazione di personaggi e mezzi, anziché concentrare buona parte delle forze in un comparto multiplayer tutt'altro che soddisfacente."

Si tratta di un gioco che, però, potrà evolvere nei prossimi mesi grazie al supporto dei giocatori e del publisher e che già adesso garantisce una storia nel raccontata con dei personaggi convincenti.

