Pokémon: Nintendo collabora con Zara per degli stivali col tacco improbabile

Nintendo e Zara China hanno messo in piedi una collaborazione davvero curiosa. La divisione orientale del marchio di abbigliamento spagnolo, infatti, ha creato degli stivali in stile Pokémon dalle linee invidiabile, ma col tacco davvero improbabile.

Questi stivaletti, che a quanto pare possono essere acquistati anche da noi alla modica cifra di 30 dollari (spese di spedizione incluse), sono perlomeno molto originali. Sembrano fatti con una sorta di rete elastica nera così da restare aderenti al piede e alla caviglia e hanno una punta piuttosto accentuata.

La loro linea, a nostro avviso, potrebbe persino essere piuttosto elegante. Non fosse per il tacco. Per dare un "tocco Pokémon", infatti, i designer di Zara hanno deciso di sostituire il tacco con una Pokéball rossa e bianca.

Il risultato è alquanto spiazzante, ma per questo motivo potrebbe piacere a qualcuno. Per esempio le vedremmo bene ai piedi di Jessie, la celebre mente del Team Rocket. Nel caso siate interessati, a questo indirizzo potrete provare comprare questo paio di stivaletti e far felice (o forse no) la vostra signora.