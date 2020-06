Cris Tales, l'anteprima di un interessante rpg a turni

Il tempo è prezioso

Il primo approccio con Cris Tales è di quelli spiazzanti: il vivace stile artistico, ricco di colori saturi e volutamente sgargianti stride con la profondità dei temi trattati. Eppure questa scelta voluta non risulta straniante, anzi è proprio uno dei punti forti del titolo. Le tonalità calde del mondo di gioco dichiaratamente ispirato alle città e agli ambienti della cultura colombiana avvolgono il giocatore mentre prende dimestichezza con le azioni eseguibili da Crisbell, la protagonista. L'incipit della storia non è originale, ad esserlo è tutto ciò che viene dopo e che c'è attorno. Non vi neghiamo un po' di amaro in bocca, col senno di poi, nell'aver visto giocare una così nutrita e approfondita parte di gioco e aver scoperto così tanto di Cris Tales, perché ciò che abbiamo visto ci ha davvero colpito e avremmo preferito testarlo in prima persona. Per questo motivo, per evitare di raccontarvi troppo e rovinarvi la sorpresa, vi diremo che a Crisbell verrà consegnato nelle mani il destino della Terra. Attraverso il risveglio dei suoi poteri temporali e l'aiuto di numerosi compagni di viaggio, Crisbell dovrà riscrivere l'avvenire dei regni agendo sul passato, muovendosi nel presente e riscrivendo il futuro. Il come, il quando e il perché lo lasciamo alla vostra scoperta.

Quello che possiamo dirvi, però, è che Cris Tales sembra aver studiato bene i titoli che vuole omaggiare. Ogni azione, dall'esplorazione ai dialoghi trasuda amore per le esperienze classiche del genere. L'osservazione meticolosa degli ambienti e delle città necessaria a scoprire dettagli, la mappa del mondo a diorama, la necessità del dialogo con gli NPC per proseguire in quest secondarie, il completamento di azioni parallele alla main quest per influenzare finali e missioni, sono tutti elementi presenti in Cris Tales che non lascia nulla al caso. Prima di passare al Combat System però è doveroso sottolineare come le abilità di Crisbell influenzino anche l'esplorazione. Grazie al potere della manipolazione del tempo la visuale durante la ricognizione degli ambienti sarà divisa in tre parti (sinistra, destra e centro) in corrispondenza di passato (sinistra), presente (centro) e futuro (destra) permettendovi dunque perennemente di osservare la situazione di una determinata scena in un preciso lasso temporale.

Queste visuali serviranno per osservare i cambiamenti apportati dalle vostre azioni, potrete decidere in quale punto del tempo interagire con un NPC e in base a queste azioni si sbloccheranno quest, finali alternativi, possibili aiutanti, negozi, ecc. Saint Clarity, la città che abbiamo visto nella presentazione, è stata la dimostrazione lampante dell'effettiva profondità di tale sistema. Una città non gigantesca, ma ricca di opzioni, soluzioni e quest secondarie dislocate tra passato, presente e futuro che ci ha lasciato a bocca aperta. Ogni angolo della città era esplorabile in 2D ma grazie alle scelte effettuate le possibilità esplorative erano triplicate e tutte ampliavano il contesto della città o raccontavano il background di personaggi che di lì a poco avrebbero assunto una grande importanza nell'economia di gioco. Anche in questo caso dunque, se l'utente sceglierà di esplorare ogni angolo dell'ambientazione verrà ricompensato, proprio come succedeva nel classici di genere dove la curiosità del giocatore veniva sempre premiata.