GIGABYTE B550 AORUS PRO, la recensione

Con la recensione della GIGABYTE AORUS B550 PRO ci siamo misurati per la prima volta con un chipset che arriva in ampio ritardo sull'uscita dei Ryzen 3000, i processori a cui fa riferimento, ma si incastra con l'arrivo dei nuovi Ryzen 3 3100 e Ryzen 3 3300X, due nuovi modelli probabilmente destinati a restare i punti di riferimento della fascia bassa consumer AMD per diverso tempo a venire.

Estetica e caratteristiche

La GIGABYTE AORUS B550 PRO segue la stessa filosofia del modello precedente, ma cambia passo in termini di alimentazione e robustezza dovendo garantire il pieno supporto sia per la serie Ryzen 3000 che per la serie Ryzen 4000, presumibilmente destinata a includere nuovamente opzioni da almeno 16 core. Non proprio una passeggiata da gestire, quindi, cosa che giustifica un'evoluzione qualitativa generale. Questa però comporta un incremento di prezzo nell'ordine del 20% rispetto ai modelli precedenti, con un rincaro che si fa notevole con una soluzione come la AORUS B550 PRO che arriva a quota 179 dollari ed è destinata a girare intorno ai 200 euro sul mercato nostrano. Ma la spesa maggiorata, come anticipato, si riflette su un'offerta che cresce anche in termini di caratteristiche e dotazione.

La filosofia del sistema di raffreddamento non cambia rispetto a quella della B450 AORUS PRO e non c'è traccia di ventole come invece accade nel caso di parecchie schede X570, ma il salto di qualità è tangibile, tanto da farci pensare che il cambiamento non sia solo funzionale al VRM da 12+2 fasi, sufficiente a sperare in buoni margini overclock con gran parte della lineup Ryzen nonostante i MOSFET da 50 ampere, ma sia stato voluto anche per eclissare le lamentele legate alla dissipazione del modello precedente. In ogni caso quello che conta è il risultato con i radiatori, l'armatura del chipset, radiatori per le unità M.2 e il blocco del backpanel, nel mezzo del quale troviamo un'esile ma efficace fessura con illuminazione RGB, che esprimono robustezza e cura per il dettaglio, contribuendo a un look che pur fedele allo stile della serie risulta più rifinito, pulito ed elegante.