Star Wars: Squadrons, anteprima

Tra Jedi, Sith, Forza e Lato Oscuro, qualche volta ci dimentichiamo che in Star Wars non esistono soltanto le spade laser, ma anche i caccia stellari. Le battaglie spaziali sono sempre state un momento epocale nei film e nelle serie televisive ambientate nella galassia lontana lontana di George Lucas e i videogiochi che ci hanno permesso di entrare nell'abitacolo di un Ala-X o di un caccia TIE non si contano nemmeno più. Recentemente abbiamo potuto vivere il brivido della battaglia a gravità zero nei due Star Wars: Battlefront, ma sentivamo la mancanza di un titolo incentrato unicamente su questo tipo di gameplay. Star Wars: Squadrons potrebbe essere il gioco di cui sentivamo il bisogno, e ci sono alcuni dettagli molto interessanti che EA ha diffuso insieme al primo trailer. Il prezzo, per esempio.

La saga continua

Quando uscirà il prossimo 2 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, PC tramite Origin, Steam e Epic Games Store, Star Wars: Squadrons costerà soltanto una quarantina di euro. Un prezzo un po' strano, quasi budget, per un gioco su licenza così importante. Il prezzo potrebbe già suggerirci qualcosa di più sulla natura del titolo targato Motive Studios, che probabilmente sarà un Game as a Service in continuo aggiornamento. La logica potrebbe condurci a pensare che Star Wars: Squadrons sia un titolo unicamente multigiocatore, e invece salta fuori che ci sarà anche una campagna single player divisa in due storyline intrecciate, una incentrata sulla Nuova Repubblica emergente e l'altra su quel che resta dell'Impero dopo la distruzione della seconda Morte Nera. La storia, infatti, si svolgerà dopo Il Ritorno dello Jedi e ci racconterà come l'Alleanza Ribelle è diventata una repubblica calandoci nei panni dei piloti della squadriglia Vanguard per la Repubblica e della squadriglia Titan per l'Impero.

Sembra proprio che non mancheranno comparse importanti e comprimari di rilievo - per esempio Hera Syndulla di Star Wars Rebels che intravediamo nel trailer - ma la storia dovrebbe concentrarsi soprattutto sui dieci piloti inediti che formano le due squadriglie rivali. A detta di Ian Frazier, direttore creativo presso Motive Studios, la campagna ci porterà non solo nei luoghi più famosi visti nella Saga degli Skywalker - probabilmente lo spazio sopra Endor, Jakku e magari anche Cloud City, tra i tanti - ma anche nell'orbita di pianeti che abbiamo solo sentito nominare, come Yavin Primo, o completamente inediti, come Galitan. La campagna, insomma, sembrerebbe essere proprio una chicca se si è fan di Star Wars, ma ovviamente bisogna vedere come lo sceneggiatore Mitch Dyer avrà caratterizzato i vari personaggi, perché non sarà facile indurre la stessa empatia anche nei confronti dei micidiali piloti imperiali.