Pokémon Spada e Scudo, anteprima del Pass di espansione

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer del Pass di espansione in uscita per Pokémon Spada e Scudo , annunciando finalmente il giorno in cui sarà possibile scaricare la prima parte. Il 17 giugno, insomma, potremo riprendere le nostre avventure nella regione di Galar ed esplorare una nuova mappa, l'Isola solitaria dell'armatura che, oltretutto, dà il titolo alla prima parte dell'espansione. La seconda parte, che ancora non ha una data di uscita precisa, arriverà entro la fine dell'anno, e il trailer in un certo senso si concentra pure di più su di essa, quasi come se volesse farci venire l'acquolina in bocca con una sfilza di mostri leggendari e contenuti ancora più interessanti. Vediamo dunque che cosa abbiamo scoperto osservando attentamente il trailer con l'ausilio delle informazioni pubblicate in contemporanea sul sito ufficiale del gioco.

L'isola solitaria dell'armatura

Il trailer comincia col piede giusto, mostrandoci la nuova forma Galar di Slowbro che, in effetti, all'apparenza non è poi così diversa da quella originale, avendo infatti lo Shellder attaccato a una zampa piuttosto che alla coda, cosa che lo fa somigliare un po' a Mega Man. In realtà, il sito ufficiale ci dice un po' di più su questa variante di tipo Veleno/Psico che, grazie alla nuova mossa Armaguscio, può avvelenare gli avversari e infliggere un danno di tipo fisico o speciale in base alle sue debolezze. Nel primo minuto di trailer, oltre alla varietà di ambientazioni che compongono la mappa dell'Isola dell'armatura, coloratissime e piene di pokémon, hanno attirato la nostra attenzione due scene in particolare. Come probabilmente saprete se avete letto la nostra vecchia anteprima, la storia di questa prima parte del Pass di espansione ruoterà tutta intorno al dojo del maestro Mustard e alle Torri dei Due Pugni che dovremo scalare per allenare il nuovo pokémon Kubfu fino a evolverlo nel potente Urshifu.

Sembra che nel dojo impareremo a usare due nuovi strumenti. Il primo è il CramoBot, uno strampalato dispositivo che consente di riciclare fino a quattro strumenti, combinandoli in uno nuovo di zecca, ma casuale, che potrebbe essere una Poké Ball, un PP-Su o altri strumenti più o meno rari. La Zuppanax, invece, è una pietanza che gli allenatori del dojo hanno imparato a cucinare in uno speciale pentolone, mescolando alcuni ingredienti rarissimi che si trovano solo nella mappa dell'Isola dell'armatura. Bevendo questa zuppa, alcuni pokémon impareranno a gigamaxizzarsi, e supponiamo che sia attraverso questo sistema che potremo sbloccare le forme Gigamax dei tre pokémon di partenza dopo averli evoluti in Cinderace, Rillaboom e Inteleon.

A quanto pare sarà proprio importante andare a caccia di ingredienti e collezionabili perché uno di essi, l'inedito Rocciarmatura, che si trova in giro e nelle tane Dynamax, servirà a insegnare ai nostri pokémon alcune mosse nuove di zecca come Fiamminvidia, una mossa che infligge danni a tutti i pokémon nemici e scotta quelli che hanno aumentato le statistiche durante il turno, oppure Erboscivolata, che diventa una mossa con alta priorità quando viene usata su un Campo Erboso.

A proposito di Gigamax, il trailer ci ha mostrato brevemente anche le forme Gigamax di due amatissimi pokémon di prima generazione: Blastoise e Venusaur. Come sicuramente saprete sono le forme finali di Squirtle e Bulbasaur, rispettivamente, e le loro forme Gigamax vanno a completare un ambito trittico visto che in Pokémon Spada e Scudo si otteneva facilmente anche un Charizard capace di gigamaxizzarsi. I due pokémon impareranno anche una speciale mossa Gigamax a testa: Venusaur apprenderà Gigasferzata, una mossa che colpisce l'avversario e infligge danni di tipo Veleno per quattro turni a tutti i pokémon in campo che non sono di tipo Erba; Gigacannonata, la mossa Gigamax di Blastoise, funziona allo stesso modo, ma naturalmente infligge danni aggiuntivi ai pokémon che non sono di tipo Acqua. Imparare tutte queste nuove mosse potrebbe essere utile soprattutto se affronteremo le nuove Prove Limitate, lotte in cui potremo utilizzare soltanto determinati tipi di pokémon, e solo a precise condizioni.