GIGABYTE Z490 VISION G, la recensione

La recensione della GIGABYTE Z490 VISION G ci vede alle prese con una scheda madre ATX per processori Intel di decima generazione che va a sostituire il modello Gaming Sli con un cambio di look importante. Sposa infatti un design diametralmente opposto, basato su uno schema di colori che alterna il bianco all'argento ed è rifinito da superfici riflettenti che virano verso il viola. Mirato quindi a PC che guardano sia ai giocatori che ai creator, senza grandi mire nel campo dell'overclock estremo ma con una connettività importante a giustificare un prezzo consigliato contenuto per la fascia media, ma non certo irrisorio, di circa 200 dollari.

Trovandosi costretta a puntare sulle frequenze per il gaming e sull'Hyper-Threading per aumentare la potenza bruta nella fascia media, Intel ha deciso di passare alle schede madri Z490 per garantire a processori piuttosto affamati di energia un sistema di raffreddamento generalmente superiore. Ma ha colto l'occasione per aggiungere qualcosa all'offerta mettendo in campo un controller LAN 2.5GbE, Thunderbolt 3 integrato, il supporto nativo per le memorie a 2933MHz e la compatibilità con lo standard PCIe 4.0, non disponibile con i processori Comet Lake ma destinato ad arrivare con i processori Rocket Lake che a quanto pare useranno lo stesso socket 1200 della serie appena arrivata. Saranno compatibili, quindi, almeno con un'altra serie di CPU che potrebbe finalmente chiudere il ciclo dei 14 nanometri anche per Intel, portando si spera qualche novità architetturale attraverso la possibile adozione dei core Willow Cove. Ma la decima serie Intel può dare già soddisfazioni con CPU di fascia media che combinano clock maggiori e multi-threading, capitanate da un processore da dieci core difficile da domare e vicino al limite, ma che può dare soddisfazione proprio a chi si diletta con i sistemi di raffreddamento e di certo non guarda troppo ai consumi o al prezzo della scheda madre.

Estetica, caratteristiche e connettività

La GIGABYTE Z490 VISION G, invece, guarda al prezzo, pur non essendo una soluzione di fascia bassa, e non è certo adatta all'overclock estremo con un VRM da 12 + 1 fasi con MOSFET da 50 ampere. Potrebbe quindi essere azzeccata in combinazione con un 10700K. Ma gode comunque di un raffreddamento in alluminio di buon livello che è necessario per tenere a bada una circuiteria che deve tenere conto del Core i9-10900K e che viene sfruttato anche ai fini estetici, con la dicitura Silver della colorazione che rimanda direttamente al blocco del chipset, al dissipatore del VRM e ai due dissipatori destinati a eventuali SSD M.2. Risulta invece tutto bianco, salvo una piccola sezione a specchio che tende al viola, il blocco del backpanel che risulta però accomunato agli altri particolari della scheda da un design tra il moderno e un vintage ricercato, capace di conferire dare un look premium a una scheda che si propone come soluzione non troppo costosa di fascia media pur supportando configurazioni a più schede, RGB Fusion, setup del BIOS senza CPU e altre piccole comodità. Gode inoltre di validi dissipatori per le SSD, anche se lo spazio per installare la seconda è un po' sacrificato a causa dello slot PCIe 1.0 secondario. Un problema relativo, comunque, seppur più rilevante del piccolo errore di stampa che ha trasformato la dicitura Silver in quella Sliver, aggiungendo una particolarità involontaria a una scheda già tutt'altro che anonima.

Una scheda di questo tipo guarda all'estetica, ma come abbiamo anticipato vanta anche una buona connettività che include ben 10 porte USB di cui 8 USB 3.2 e una porta LAN 2.5GbE che sfrutta il controller integrato della scheda. Dentro invece troviamo 3 slot PCIe (16x16, 16x8 e 16x4) di cui due rinforzati, due slot PCIe 1.0 e due slot PCIe 3.0 X4 M.2, come i precedenti destinati probabilmente a diventare PCIe 4.0 con l'arrivo dei processori Rocket Lake. Sono sei, infine, le porte SATA III che prevedono il supporto per RAID 0, 1, 5 e 10. Niente wireless invece, supportato dal chipset Z490 nella versione WI-FI 6, in funzione del compromesso tra prezzo e dotazione. Non manca invece un supporto audio adeguato, con il codec Realtek ALC1220-VB HD a cui corrispondono 5 ingressi per jack da 3.5mm con pieno supporto per l'audio 7.1. La stessa dotazione delle AORUS quindi, inevitabilmente limitata come nel caso di ogni soluzione integrata mainstream, ma più che sufficiente per ascolto e gaming generici.