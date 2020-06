Trust GXT Forze, la recensione

L' headset è stato realizzato su licenza ufficiale PS4 , come dimostrano non solo le tonalità di colore utilizzate per il design, ma anche il logo della console Sony presente sulla superficie esterna dei padiglioni. Al di là del branding, tuttavia, la compatibilità è universale trattandosi di un semplice jack da 3,5 millimetri.

La recensione di Trust GXT Forze accende ancora una volta i riflettori sull'azienda olandese, nota da sempre per la produzione di dispositivi dal prezzo molto accessibile. Parliamo in questo caso di un paio di cuffie da gaming che nella versione con colorazione base, nera e blu, possono essere acquistate su Amazon per appena 39,99 euro.

Design e specifiche

L'estetica delle Trust GXT Forze appare moderna, sebbene non particolarmente originale: un mix di curve e spigoli arrotondati che richiama la lunga tradizione degli headset da gioco di fascia media e bassa. A differenza delle Corsair HS35, disponibili più o meno per la stessa cifra, il microfono non è rimovibile e si ripiega semplicemente verso l'alto, ma può essere regolato a piacimento grazie alla struttura flessibile e dispone di un filtro pop integrato.

Il cavo è lungo appena 1,2 metri, il che lo rende ben poco adatto all'uso con un PC collocato sotto al televisore, ma per il collegamento al controller non ci sono ovviamente problemi. I comandi sono essenziali, rotella del volume e mute del microfono, e disposti su di un piccolo dispositivo lungo il filo per risultare facilmente accessibili.

Le Trust GXT Forze hanno un peso pari a 339 grammi: non pochissimo, tutto considerato, ma la presenza di ampie imbottiture in memory foam sia sotto l'archetto che in corrispondenza dei padiglioni rende l'headset sufficientemente comodo anche per le sessioni di gioco più lunghe o la visione di film.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, i driver vantano un diametro di 50 millimetri, sono di tipo over-ear e garantiscono un buon isolamento acustico: la riduzione del rumore dichiarata è pari a 12 dB. La risposta in frequenza è quella tipica (20 Hz - 20.000 Hz) e la sensibilità è di 115 dB, ma alla prova dei fatti questo headset come si comporta?