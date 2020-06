Disco Elysium lanciato anche sull'Epic Games Store, si balla in mutande per festeggiare

Disco Elysium è da adesso disponibile anche nell'Epic Games Store. Trattandosi di uno dei giochi migliori dello scorso anno, nonché di uno dei giochi di ruolo più innovativi tra quelli pubblicati di recente, si tratta sicuramente di un'ottima notizia.

Per festeggiare, la software house ZA/UM ha pubblicato anche un nuovo trailer di gioco con il protagonista che balla in mutande (lo trovate in fondo alla notizia).

Leggiamo la descrizione ufficiale di Disco Elysium, tratta proprio dall'Epic Games Store:

Disco Elysium è un gioco di ruolo davvero innovativo. Vesti i panni di un detective che ha a disposizione un sistema unico di abilità. Interroga personaggi indimenticabili, risolvi omicidi o accetta mazzette. Diventa un eroe o un completo disastro.

Una libertà di scelta senza precedenti.

Minaccia, persuadi, ricorri alla violenza, scrivi poesie, canta al karaoke, balla come un animale o scopri il senso della vita. Disco Elysium è la rappresentazione più fedele di un gioco di ruolo da tavolo mai vista in un videogioco.

Un'infinità di strumenti per giocare di ruolo.​

Mischia e abbina 24 abilità tutte diverse tra loro. Sviluppa uno stile personale grazie a 80 capi d'abbigliamento. Impugna 14 strumenti, da pistole a torce elettriche o stereo portatili, o versati un cocktail di 6 diverse sostanze psicoattive. Sviluppa ulteriormente il tuo personaggio grazie a 60 pensieri selvaggi da formulare nel Thought Cabinet.

Un sistema di dialogo rivoluzionario con personaggi indimenticabili.

Il mondo è vivo e abitato da persone vere, non da comparse. Manipolali in modo che vadano l'uno contro l'altro, prova ad aiutarli o innamorati perdutamente. Il sistema di dialogo rivoluzionario di Disco Elysium, con un doppiaggio parziale dei personaggi, ti consente di fare quasi tutto.

Crea un percorso unico attraverso la città.

Esplora, manipola, raccogli le "tare" o diventa milionario in un open world come non ne hai mai visti prima. La città di Revachol è nelle tue mani, un pezzettino alla volta. Dalle strade alle spiagge... e oltre.

Da veri duri, senza censure.

Morte, sesso, tasse e discoteca. Niente è fuori discussione. Revachol è un luogo vero con sfide vere. Risolvi un'indagine d'omicidio su larga scala o rilassati e prenditela comoda con uno dei tanti casi secondari. Il detective decide, i cittadini obbediscono.

Se vi interessa avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Disco Elysium. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che il titolo di ZA/UM sarà presto portato anche su console. Nello specifico uscirà su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.