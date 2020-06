Animal Crossing: New Horizons, dei render trasportano i suoi edifici più famosi nel mondo reale

Chissà come sarebbe Animal Crossing: New Horizons nel mondo reale: una buona metà dei giocatori dell'ultima esclusiva per Nintendo Switch si è posta almeno una volta questa domanda. Dove non arriva l'immaginazione, arrivano invece dei render fenomenali: finalmente possiamo dunque rispondere ai vostri dubbi.

Merito dell'utente Reddit Happy-Breakfast, che ha realizzato dei render basati sul fotorealismo: mostrano come apparirebbero gli edifici più famosi di Animal Crossing: New Horizons nel mondo reale. Questi "fotogrammi" immortalano alcuni dei luoghi e delle strutture subito riconoscibili del titolo per Nintendo Switch, come la bottega di Marco e Mirco, il negozio di Ago e Filo, il museo di Blatero, mostrando come apparirebbero nella vita di tutti i giorni. Per fortuna manca Volpolo, o i suoi quadri stregati vi avrebbero tolto il sonno.

Il risultato è sorprendente; tanto che provare a raccontarvelo a parole gli farebbe perdere di valore. Eccovi intanto il negozio di Marco e Mirco, i nipotini di Tom Nook.