Gran Turismo 7 su PS5? I marchi Gran Turismo e Polyphony Digital registrati in Argentina il 4 giugno

Si torna a parlare dell'annuncio di Gran Turismo 7 durante l'evento di presentazione di PS5, per via delle registrazioni dei marchi di Gran Turismo e Polyphony Digital in Argentina il 4 giugno, il giorno in cui teoricamente avrebbe dovuto essere presentata la nuova console di Sony.

Come saprete l'evento è stato posticipato a data da destinarsi a causa delle proteste USA per l'omicidio del afro americano George Floyd, compiuto da un poliziotto che gli ha tenuto il ginocchio pressato sul collo per più di otto minuti. Evidentemente alcune pratiche burocratiche come questa sono rimaste attive, svelando di fatto alcuni dettagli sui giochi in arrivo per la nuova console.

Oltre ai due marchi sopra riportati, è stato registrato anche il logo della serie Gran Turismo, dando ulteriore forza alla voce di corridoio. Probabilmente Sony ha scelto il 4 giugno per le registrazioni, proprio per evitare fughe di notizie, come inevitabilmente è accaduto dopo il rinvio dell'evento.

Naturalmente è giusto specificare che queste sono delle nostre speculazioni e che per ora non c'è niente di ufficiale. Certo, è certo che la serie Gran Turismo non mancherà su PS5 e che dal lancio di Gran Turismo Sport per PS4, l'ultimo capitolo della serie, sono passati abbastanza anni da consentire a Polyphony Digital di preparare un nuovo episodio. Comunque sia, staremo a vedere.