Dauntless, un trailer ci ricorda l'arrivo dell'espansione Ascesa Oscura

Un nuovo trailer ci ricorda l'arrivo dell'espansione Ascesa Oscura in Dauntless, il simil Monster Hunter che tanto successo sta riscuotendo in virtù del suo essere free-to-play. I nuovi contenuti saranno disponibili a partire dall'11 giugno 2020 per tutte le versioni: PC (esclusiva Epic Games Store), PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Ascesa Oscura aggiungerà a Dauntless una nuova Escalation, Umbral Deeps, dove s'incontreranno gli Shadowtouched Behemoth, e sarà accompagnata dal pass stagionale Licenza di caccia: Reliquie e Rovina, che . Leggiamo altri dettagli su Ascesa Oscura, tratti dal sito ufficiale:

Un solo set di rifornimenti. Nessuna possibilità di cambiare equipaggiamento. Cinque Behemoth di fila da sconfiggere. In questa sfida dovrai riuscire a raggiungere il termine della caccia con un livello d'Ascesa abbastanza alto per affrontare il boss finale. I vincitori verranno premiati con ricompense leggendarie, ma non sarà di certo facile ottenerle.

DIMOSTRA IL TUO VALORE

Nell'Ascesa, ogni scontro è tanto difficile quanto imprevedibile: tra svariati pericoli ambientali, mutazioni elementali e battaglie con due Behemoth dovrai combattere per alzare il livello di Ascesa. Vincere una lotta ti permetterà di passare a quella successiva.

SCEGLI I TUOI AMP

Dopo ogni vittoria nell'Ascesa noterai dell'aether sovraccarico accumularsi in un cristallo lì vicino. Raccoglilo per potenziare la tua lanterna ed attivare un amp dell'Ascesa, un potenziamento speciale che resterà attivo per tutta la durata della caccia. Questi amp spaziano dal comune all'epico e potrai potenziarli con i talenti.

ESPANDI I TUOI TALENTI

Raccogliendo aether sovraccarico e potenziando la lanterna otterrai punti talento. Spendili presso il Sincronizzatore Aetherico per Lanterne (SAL) a Ramsgate per potenziare i tuoi amp ed ottenere speciali ricompense. Ogni Ascesa (folgorante, ardente, ecc.) offre 25 punti talento, ed ognuno di questi conferisce un potenziamento di +6 alla tua potenza e resistenza durante le Ascese.

AFFRONTA IL BOSS

Se vuoi affrontare un boss dell'Ascesa, dovrai dimostrare di esserne all'altezza: questo significa che dovrai raggiungere un livello d'Ascesa di almeno 40 in un'Ascesa di grado 10-50 e dovrai sopravvivere fino allo scontro finale. Potrai vedere il tuo livello d'Ascesa alla fine di ogni round.

Se volete giocare a Dauntless, partite dal sito ufficiale.