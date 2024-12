Dauntless è sotto bombardamento di recensioni negative su Steam, per alcuni cambiamenti molto discussi

Dopo anni passati su Epic Games Store, Dauntless , un clone di Monster Hunter free-to-play, è finalmente sbarcato su Steam , dove però non è stato accolto benissimo e sta subendo un bombardamento di recensioni negative . Attualmente l'87% delle quasi 800 recensioni ricevute dal gioco sono negative, per un giudizio complessivo "Estremamente negativo". Il motivo? In realtà ce n'è più di uno. In generale, ai giocatori non sono piaciuti alcuni dei cambiamenti introdotti con l'ultimo aggiornamento, chiamato Awakening, che hanno rivoluzionato il gameplay.

Come recuperare?

I vecchi giocatori si sono ritrovati con un gioco completamente rivoluzionato, con la progressione resettata, alcune armi rimosse e il sistema di gioco reso irriconoscibile. Il principale nodo del contendere sono comunque le canister, ossia il nome delle casse premio di Dauntless, che hanno fatto infuriare tutti.

Alcuni personaggi di Dauntless

In risposta, Phoenix Labs ha pubblicato una lettera per affrontare le critiche dei giocatori vecchi e nuovi, delineando anche il futuro del gioco.

Secondo gli sviluppatori "Le Canister sono casse premio, come notato dalla nostra comunità, ma il team ha adottato un approccio molto attento per introdurle nel gioco". Gli sviluppatori sottolineano che gli oggetti ottenuti sono solo cosmetici, non duplicabili, e che i giocatori non sono obbligati a usarle. Purtroppo la spiegazione non sembra essere stata convincente. Per quanto riguarda il reset completo della progressione, è stato spiegato che i giocatori esperti dovrebbero completare rapidamente le nuove missioni grazie alle risorse fornite e alla loro conoscenza del gioco. Nemmeno a dirlo, anche questa risposta non è piaciuta. Per alleviare il malcontento, gli sviluppatori hanno introdotto alcune modifiche per i veterani, fornendo loro armi come Chain Blade, Striker e Repeater senza doverle guadagnare tramite missioni. I nuovi giocatori, invece, devono ottenerle seguendo la normale progressione.

Un altro aspetto controverso riguarda il cambiamento delle armi. Le vecchie, una per ogni tipo e Behemoth, sono state rimosse. Ora ci sono sette armi uniche disponibili dalle prime missioni, e altre undici sbloccabili con i Token Arma, una valuta ottenibile tramite l'Hunt Pass (gratuito o a pagamento), tramite le sfide settimanali o acquistabile con valuta premium. È stata eliminata anche la possibilità di creare armi, sostituita dai Token Arma. Il problema percepito dai giocatori è quello della riduzione delle possibilità per spingere le microtransazioni. Insomma, la partenza di Dauntless su Steam è stata tutta in salita. Chissà se riuscirà mai a recuperare.