Path of Exile 2 è cross-play tra PC e console, ma c'è una brutta notizia per gli utenti su PS5

Grinding Gear Games ha confermato che Path of Exile 2 è cross-play tra PC e console, ovvero sarà possibile condividere partite e progressi tra le varie piattaforme, ma c'è una limitazione specifica su PS5 che impedisce il trasporto di tutti gli elementi di gioco.

Come spiegato dagli sviluppatori, sebbene sia possibile giocare in multiplayer fra piattaforme diverse e trasportare i progressi tra queste, non sarà possibile trasferire un qualsiasi acquisto effettuato attraverso lo store interno al di fuori di PS5.

In sostanza, qualsiasi microtransazione effettuata su PlayStation Store non può essere trasferita su altre piattaforme al di fuori di PlayStation, così come qualsiasi acquisto effettuato su altri store esterni non può essere trasferito all'interno di PlayStation Store.