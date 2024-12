Path of Exile 2 ha esordito su Steam con numeri davvero eccellenti

E naturalmente, nel caso di Path of Exile 2 si tratta di risultati meritatissimi , visto lo straordinario lavoro svolto dagli sviluppatori per un sequel che già nella versione early access sembra assolutamente convincente.

Certo, siamo ancora molto distanti dagli 875.000 giocatori di Baldur's Gate 3 , per restare nell'ambito degli RPG (per quanto appartenenti a tipologie differenti), ma ci troviamo di fronte a un lancio che sembra ribadire la forza di determinate produzioni.

Path of Exile 2 ha totalizzato quasi 460.000 giocatori contemporanei su Steam al lancio dell'accesso anticipato: numeri eccellenti per l'action RPG di Grinding Gear Games, che sembra essere partito nella maniera giusta.

L'abbiamo provato

Abbiamo provato Path of Exile 2 e siamo rimasti estremamente colpiti dalle qualità del gioco, che appunto già in accesso anticipato possiede una struttura incredibilmente ricca di contenuti e un gameplay che si pone come una netta evoluzione rispetto all'originale Path of Exile.

Con queste basi, sarà insomma davvero interessante seguire il percorso che porterà il gioco di Grinding Gear Games a raggiungere la sua forma definitiva, sia su PC che su console.