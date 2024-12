Un altro gioco per Nintendo 3DS approderà su Switch nel 2025?

Kirby: Planet Robobot potrebbe approdare su Nintendo Switch nel 2025 : lo riporta lo youtuber Nate the Hate, che in passato ha dimostrato di essere piuttosto affidabile nelle sue rivelazioni.

Un ottimo titolo

Pubblicato nel 2016, Kirby: Planet Robobot è un ottimo titolo e non sfiguerebbe di certo su Nintendo Switch, specie a fronte di un'opera di rimasterizzazione effettuata con le attenzioni necessarie, o magari nell'ambito di un vero e proprio remake.

Nel gioco Kirby si trova a utilizzare una serie di potenti mech per affrontare i suoi nemici, replicando ancora una volta le loro abilità al fine di donare all'esperienza la freschezza e la varietà che ormai è lecito attendersi da ogni avventura del batuffolo rosa.

Il risultato finale non si pone magari come un prodotto davvero originale, visti i tanti riferimenti a Triple Deluxe, ma non per questo risulta meno godibile.